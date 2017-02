Creu Roja ajuda en mes i mig nou hondurenys que han arribat fugint de les 'maras'

El 2016, Creu Roja Manresa va ajudar quinze persones a fer els tràmits per asilar-se a Manresa. Des de començament del 2017, ja ho ha fet amb dotze, de les quals n'hi ha nou d'Hondures. L'increment de l'activitat criminal en aquest país per part de les bandes anomenades maras ha obligat moltes persones a fugir. Les que han arribat a Manresa ho han fet per aquest motiu, i perquè hi tenen família.

Amb els nou hondurenys, han demanat ajuda per asilar-se dues persones de Veneçuela i una dels EUA. Alba Franch, tècnica d'Intervenció Social de Creu Roja Manresa, és la responsable d'atendre'ls quan s'adrecen a l'entitat. Explica que, en general, d'on hi ha més asilats a Manresa és d'Ucraïna, que és d'on van arribar majoritàriament l'any passat. No totes les persones que volen asilar-se passen per Creu Roja, però; n'hi ha que reben ajuda dels familiars que ja viuen a Manresa per fer els tràmits.

Fugir per salvar la vida

Franch recorda la diferència entre immigrants i refugiats. Els primers, marxen del seu país a un altre per millorar la seva vida; els segons, ho fan per salvar la vida. En el cas dels asilats de què parlem, són refugiats. Comenta el cas d'un que treballava de transportista a Hondures i li va explicar que a cada barri havia de pagar per passar a la banda organitzada (mara) que el controlava. El dia que va anar a buscar el seu fill a l'escola i va sortir agafat de la mà d'un membre d'una d'aquestes bandes va saber que havien de marxar.

Dues possibilitats

Quan aquestes persones traspassen la porta de Creu Roja Manresa, Franch els explica les possibilitats que tenen. Una és entrar en el programa de refugiats, que és competència de l'estat espanyol, i és el que, per exemple, els portarà a viure en equipaments com l'antiga casa de les germanetes dels pobres de Manresa, per posar només un exemple, on actualment viuen quaranta refugiats. En aquest cas, abans de l'acollida, hi ha una fase prèvia d'avaluació de la persona per determinar la seva situació, que es porta a terme en diferents centres i que pot durar un mes, llevat dels refugiats sirians, que ja arriben amb aquesta fase superada, explica la tècnica.

Si la persona decideix entrar en el circuit, Creu Roja la informa de tot el que ha de fer. En el cas que no vulgui entrar-hi perquè té família que la pot acollir, el que fa l'entitat és ajudar-la a tramitar l'asil per tal que no la puguin deportar, tràmit que han d'anar a fer a Barcelona, i, si ho requereix, li ofereix l'ajuda social de la qual disposa l'entitat i que és la mateixa que ofereix a qualsevol altra persona que se li adreci.