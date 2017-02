Dos manresans crearan aplicacions mòbils mentre viatgen en tren a Londres

Un viatge amb tren d'altra velocitat, entre demà divendres i dilluns, de Barcelona a París i de París a Londres amb l'objectiu de generar negoci en el sector del mòbil. Aquest és el resum del programa Imagine Express, que arriba a la quarta edició. Entre les 36 persones que hi participen (dreamers), enguany hi ha dos manresans: Gemma Ferrer, de 30 anys, que és la responsable de l'Àrea Digital Aigües Danone i està muntant una escola de tennis i pàdel per a infants de 3 a 6 anys al Bages (Muuland.es), i Esteve Pla, estudiant de segon de batxillerat de La Salle Manresa, que el desembre passat va ser un dels guanyadors de l'IFest, una festa de la tecnologia, la ciència i la innovació organitzada per Catalunya Emprèn.

Mentre que Pla participa a l'Imagine Express com a conseqüència d'haver guanyat les proves a l'IFest, en el cas de Ferrer s'hi va apuntar per lliure i la van triar, després que en l'anterior edició ho provés sense fortuna. També hi participen professionals en nom de les diferents empreses que ho patrocinen. El tren de Renfe sortirà de l'estació de Sants de Barcelona, mentre que la tornada des de Londres, dilluns, serà amb avió.

Aprofitar el viatge per crear

Imagine Express és un programa destinat a generar negoci en el sector mòbil que té lloc durant un viatge de quatre dies en tren des de Barcelona a París i Londres en el marc del Mobile World Congress. Els participants (12 ments creatives; 12 desenvolupadors, entre els quals hi ha Pla, i 12 emprenedors, entre els quals hi ha Ferrer), que no es coneixen entre ells amb antelació, tenen el repte de formar grups de 3 amb l'objectiu de generar aplicacions (apps per a mòbil) per a un dels quatre sectors estratègics que s'hauran seleccionat (salut, turisme, cultura..). Les idees es presentaran davant d'inversors a Londres i el millor equip de cada sector rebrà una guiatge per dur a terme el seu projecte amb èxit. Un cop a Barcelona, els emprenedors presentaran el seu projecte al Mobile World Congress i s'instal·laran en incubadores de la ciutat per materialitzar-lo.