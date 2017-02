La facultat de Medicina tindrà una unitat docent a Manresa i una altra a Vic

La nova facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) tindrà una unitat docent al campus de Manresa i un altra al de Vic, tal i com va avançar Regió7. Tot i així, però, encara no ha trascendit quin serà l'ús d'aquesta nova instal·lació.

El degà de la nova facultat, Ramon Pujol, ha estat a Manresa per participar en una jornada de treball i conèixer les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages (FUBages). El màxim responsable acadèmic de la facultat, que ha assumit recentment el càrrec, ha pogut conèixer el campus Manresa i també les instal·lacions de la Clínica Universitària, on hi ha els equips de simulació que actualment utilitzen els alumnes dels graus de Ciències de la Salut.

Pujol, acompanyat dels màxims responsables de la federació universitària entre Manresa i Vic també ha visitat la Fundació Althaia, on s´ha entrevistat amb el seu director general, Manel Jovells; el director assistencial, Ignasi Carrasco; i el director de qualitat, innovació i docència, Alfons Hervàs. També ha estat a l´Ajuntament de Manresa on ha estat rebut per l´alcalde, valentí Junyent.

A la jornada de treball també hi han participat el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; el comissionat de la FUBalmes pels estudis de Medicina, Josep Arimany; el director general de la FUBalmes, Joan Turró; el director general de la FUBages, Valentí Martínez; la regidora de Salut de l´Ajuntament, Mercè Rosisch; el comissionat de la FUBages pels estudis de Medicina, Jordi Mauri; la coordinadora del Centre d´Estudis Sanitaris i Socials, marina Geli; il´adjunta a la direcció general de la FUBages, Imma Ubiergo.

Els estudis de Medicina de la UVic-UCC es posaran en funcionament el pròxim curs 2017-2018 amb 90 alumnes repartits en tres grups, un d´ells farà les classes íntegrament en anglès. L´accés es farà a través de la preinscripció universitària de la Generalitat.

El nou grau en Medicina se centrarà en la medicina familiar i comunitària, i tindrà com a eixos la salut pública i comunitària, la cronicitat, les tecnologies, la bioètica i la gestió i planificació social.

Ramon Pujol va ser designat degà de la facultat de Medicina el passat gener. És doctor en Medicina i especialista en Medicina interna a l'Hospital Bellvitge. També exerceix de professor a la Universitat de Barcelona.