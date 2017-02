L'activista social i defensora dels drets humans Fina Farrés rep el premi Maria Casajuana

L´activista social i pels drets humans Fina Farrés rebrà el premi Maria Casajuana que atorga Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa i les joventuts del partit, en reconeixement a la seva implicació en causes socials i interculturals.

Farrés treballa activament amb l´associació Araguia de suport a la causa del bisbe Pere Casaldàliga, i amb Inshuti, entitat que denuncia la violació dels drets humans als Grans Llacs, al centre d´Àfrica. Precisament aquest any es compleix el 20è aniversari de l´assassinat a Rwanda de la cooperant manresana Flors Sirera, fet que Esquerra també ha volgut recordar amb aquest premi, ha explicat Mariona Homs.

El premi Maria Casajuana compleix la seva 16a edició. Amb el guardó es vol reconèixer a dones «que han tingut una llarga trajectòria de compromís amb les persones i les iniciatives socials», segons Homs, però «que no han tingut un excessiu reconeixement. Parlem de persones que han estat fent molta feina al llarg dels anys d´una forma silenciosa. El que fem és reconèixer una trajectòria vital».

Farrés ha explicat que sempre ha treballant «sentint que formo part d´un equip». Actualment està impulsant una campanya per reclamar l´alliberament de la política rwandesa Victoria Ingabire, opositora a l´actual règim del país i condemnada a 15 anys de presó per denunciar la violació dels Drets Humans al país africà. «És una bona causa per la qual donar la cara», assegura.

També continua amb l´associació Araguaia de suport als més desafavorits i als indígenes de l´amazònia del Brasil, i és membre del consell de Càritas. Ha format part dels escoltes i de moviments cristians.

Farrés agafarà el testimoni de Rosa Serrano, que va rebre la distinció l´any passat. El lliurament del guardó serà el 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona, durant un sopar al Kursaal. Per assistir a l´acte cal fer reserva al local d´ERC de Manresa, al telèfon 93 872 63 52 o bé a l´adreça bages@esquerra.cat.

El guardó es va instaurar el 2002 amb motiu del Dia Internacional de les Dones i porta el nom de Maria Casajuana (Manresa, 1012-2011), activista social i militant històrica d´Esquerra Republicana. És un reconeixement que cada any distingeix una manresana que s´hagi significat per la lluita, l´esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del país.