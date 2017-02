Les novetats de la 20ª edició de la Fira de l'Aixada

Més d´un centenar d´espectacles, activitats i tallers i més de 200 parades ompliran de gom a gom la ciutat de Manresa aquest cap de setmana. Aquests dies ja s´estan enllestint els últims preparatius, com l´ambientació medieval dels espais del centre històric. Enguany, que la fira celebra el seu 20è aniversari, s´han ampliat espais per als espectacles a la Plaça Gispert i al carrer Vilanova, i també s´ha decidit recomptar la g ent que assistirà a la Fira.

Aquesta ampliació, a proposta de veïns, entitats i comerciants de la zona, es concretarà en diferents activitats: el col·lectiu Viladomencs, format pels comerciants i veïns, ofereix "El Tribunal" a uns infidels (dissabte i diumenge, a les 13 i les 17 h), i un concert de música antiga el dissabte a les 20.30 h, a càrrec d´Akash-ikà. A més, serà el punt de partida d´actuacions d´altres entitats participants, com Tradiball Endansa, que hi iniciarà el seu cercadanses tant dissabte com diumenge al migdia.

Una de les altres novetats seran els cuireters del carrer del Balç (amb col·laboració amb el Gremi de Blanquers d´Igualada), els Moravians, la cercavila dels ministrers, el Col·lectiu Jueus de l´Aixada, l´espectacle Baixem a la Ciutat o els Jocs del Dimoni. A més, també s´han renovat els actors i actrius que interpreten els personatges de la Fira.

A la Plana de l´Om hi haurà activitats i tallers pels infants, una exposició d´armes i també demostracions d´oficis, que es completaran amb els del Parc de la Seu. Paral·lelament a totes aquestes activitats, es posarà en marxa un concurs de fotografies per Instagram i un d'aparadorisme i decoració interior pels comerciants que s´hi hagin adherit.