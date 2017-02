El pallasso Marcel Gros parla sobre «el poder de l'humor per endolcir situacions dures»

Davant l'adversitat i les inseguretat, un somriure. Amb aquesta filosofia Marcel Gros ha estrenat el nou cicle de xerrades «Alzheimer a l´hora del cafè», organitzat per l´Associació de Familiars d'Alzheimer Bages, Berguedà i Solsonès. «Quan menys tens ganes de riure, és precisament quan més et fa falta», ha explicat el conegut pallasso manresà a les prop de trenta persones que hi han assistit.

L'humor pot ser una actitud per afrontar les dures situacions que han de viure els familiars de malalts d'Alzheimer, i Marcel Gros ha reflexionat avui, dijous, sobre els seus «efectes positius». «Si afrontes la realitat de forma positiva, tot surt millor», ha explicat el pallasso a la xerrada, que ha tingut lloc al cafè Maïami de Manresa. Amb el tarannà que el caracteritza, amb el seu humor elegant i reflexiu, va despertar la rialla dels assistents en diverses ocasions, i ha revelat que una de les seves tècniques per riure, i també per provocar la rialla, és posar-se el nas de pallasso. «Jo sempre en porto un a sobre. Recomano a tothom que es posi el nas vermell i es miri al mirall, i si no rius t'ho has de fer mirar. Et fa veure les coses d´una altra manera. És la màscara més petita del món i et fa sentir un nen», ha assegurat.

Pep Garcia, que és membre de l'organització i ha presentat Marcel Gros, ha destacat que els familiars de malalts d´Alzheimer necessiten «de l´esperit positiu del que Marcel Gros en fa gala». Gros ha afirmat que «la vida és com un paper en què sempre estàs improvisant. I com que sempre hem de fer un bon paper, millor fer-ho amb ganes i esperit positiu, sense demanar-se el per què de les coses», ha emfatitzat. Marcel Gros també ha parlat sobre el paper dels pallassos i de la seva tasca de fer humor amb esperit crític.

Les xerrades-tertúlia es porten a terme el darrer dijous de cada mes fins el maig. En l'edició que ha començat avui prendran part l'escriptor i periodista Genís Sinca, que parlarà de nissagues de metges; el gastrònom Toni Massanés, que farà una xerrada sobre alimentació; i la dissenyadora de moda Míriam Ponsa, que reflexionarà sobre la creativitat.