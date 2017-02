Problemes diaris al bus de Manresa a Barcelona després de dos mesos de la nova concessió

Usuaris del bus entre Manresa i Barcelona continuen traient foc pels queixals pels retards i manca de capacitat d'un servei que deixa usuaris a terra a l'hora de tornar de la Ciutat Comtal.

Un seguiment realitzat per un usuari per a aquest diari durant 22 dies mostra que la meitat dels trajectes que ell va realitzar fins a la capital del Bages van registrar demores iguals o superiors als 15 minuts. De fet, el bus no va arribar cap dia a l'hora i els retards van ser d'un mínim de 4 minuts i un màxim de 26 minuts.

Així que els retards sobre els horaris establerts el dia 17 de desembre quan l'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, es va fer càrrec de la concessió de la línia, que és de titularitat de la Generalitat, no són aïllats sinó el pa de cada dia. Usuaris afirmen que la situació del bus que surt a les 3 i deu minuts de la tarda de Ronda Universitat de Barcelona no és una excepció sinó un exemple representatiu de la situació que viuen.

Precisament, un grup d'usuaris ha demanat que es recuperin els horaris anteriors de sortida de Ronda Universitat direcció Manresa i que el servei que ara es presta a les 15.10 h i 15.20 h torni a ser a les 15.00 h i 15.30 h, que és el que hi havia amb l'anterior concessionària, la UTE Bages Exprés.

Consideren que el fet d'ajuntar dues sortides en tan poc marge de temps dóna lloc a situacions inversemblants com que s'ompli el primer autobús de les 15.10 h pràcticament cada dia i el segon no, i que en moltes ocasions acabin arribant junts a Manresa a la mateixa hora, ja que el primer, que va ple, triga més a descarregar passatgers a cada una de les parades.

Al matí, també



Un altre cas de desajustament seria el dels busos que surten de l'estació de Manresa Alta a les 5.45 h i a les 6.30 h, que en moltes ocasions arriben a la Ronda Universitat de Barcelona abans de l'hora marcada.Els usuaris afirmen que cada vegada s'han de llevar més aviat per arribar a la mateixa hora que abans o, fins i tot, més tard. No veuen normal que sortint a 2/4 de 7 del matí amb poc trànsit i anant per autopista s'arribi a Ronda Universitat en una hora de mitjana.

Pel que fa al bus de 3/4 de 6 del matí, va a recollir passatgers a Olesa i cada dos per tres els que pugen a Olesa van drets perquè el vehicle no té prou capacitat. El bus de les 7 del matí també va sempre molt ple.

A banda de l'incompliment d'horaris, hi ha usuaris que quan han volgut agafar el bus a Barcelona per anar cap a Manresa a les dues últimes parades (Maria Cristina i Palau Reial) s'han hagut de quedar a terra perquè el vehicle no tenia prou capacitat.



Esperar el següent bus



Per als usuaris això significa que l'empresa no dóna el servei que anuncia, ja que haver d'esperar el següent bus perquè el primer és ple no consideren que sigui una situació raonable quan el fet es repeteix dia sí, dia també. Segons expliquen hi ha hagut dies que ja a Maria Cristina entre 15 i 20 persones no han pogut pujar. Això passa sobretot en hores punta de tornada a Manresa: en els busos de les 14.30 h, 15.10 h i 15.20 h i també en la franja de 17.00 a 19.30 h.

Un altre tema que genera controvèrsia és que hi hagi conductors que permeten que hi viatgi gent dreta i d'altres que no.

Els usuaris de Manresa demanen que hi hagi més autobusos directes, tant d'anada com de tornada, i que es compleixin els horaris i sigui possible accedir-hi.