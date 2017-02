Alumnes del Lacetània de Manresa participen al principal campionat internacional de robòtica

Alumnes de l´institut Lacetània de Manresa han participat per tercer any consecutiu a la First Lego League, el campionat de robòtica més important a nivell mundial que va celebrar a Vic les proves classificatòries per a la final estatal. El Lacetània hi ha participat amb un equip format per 6 alumnes: Jordi Fernández, Gerard Vila i Adrià Moreno, de segon d´ESO, i Martí Herms, Arnau Garcia i Sergi Soler, de quart d´ESO.



L´equip del Lacetània va ser distingit amb el premi a la cortesia professional pel respecte mostrat amb la resta de participants.

Els alumnes van haver de construir un robot capaç de superar tres proves en un temps de 2 minuts i mig. En aquest apartat, l´equip del Lacetània va quedar en sisena posició, lluitant fins al darrer moment per situar-se entre els tres primers. A continuació, els alumnes van presentar el seu robot davant del jurat tot explicant la programació utilitzada, prova en la qual varen aconseguir una molt bona puntuació. Per últim, van presentar davant del jurat el projecte de recerca, que també va rebre molt bones valoracions.



Amb la participació a la First Lego League l´institut Lacetània vol incentivar el treball científic i tecnològic dels seus alumnes, donant-los l´oportunitat de gaudir d´un projecte de robòtica i posar-lo a prova al costat d´estudiants de diferents punts del país. Des del centre es valora molt positivament l´experiència i es preveu donar-li continuïtat de cara als propers cursos acadèmics.