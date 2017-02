El Centre Històric viu la rehabilitació integral de cinc edificis després d'anys sota mínims

Un dels principals problemes del Centre Històric de Manresa és el de l'habitatge. Per lògica, és on hi ha els edificis més vells, i això, sumat a la manca d'inversió dels últims deu anys, ha fet que l'oferta disponible hagi esdevingut, en general, poc atractiva. Aquesta situació d'aturada ha canviat. Actualment, hi fan la rehabilitació integral de cinc edificis.

En els cinc casos (al carrer de Sant Miquel 9, al carrer de Santa Maria 21, a la plaça d'en Creus 4, al carrer de les Beates 3 i al carrer de Pedregar 6-8) es tracta d'iniciatives de particulars que han decidit apostar pel Centre Històric invertint en els edificis per fer-los habitables i llogar-los o vendre'ls.

Una de les cases amb més encant de les que estan rehabilitant és la que hi ha al carrer de Sant Miquel, a la primera placeta baixant des de la plaça Major. Es tracta d'un edifici de cinc plantes i baixos comercials reformat per Ignasi Oms i Ponsa (l'arquitecte de ca la Buresa, de la casa Lluvià i del Casino) a final del segle XIX. Els artífexs de la rehabilitació, i propietaris, són Joan Cirera, que és paleta, i el seu fill Arnau, que és arquitecte tècnic. Són de Prats de Lluçanès i s'hi van engrescar perquè consideren que és una casa amb molt potencial. El primer pis, com es feia abans, és el més gran. Té 180 m2 i elements molt atractius, com una pintura al sostre del menjador, que han fet nova i que és una recreació de la que hi havia antigament, de la qual quasi no quedava res. De la segona planta a la cinquena hi ha dos pisos, un de 50-60 m2 i l'altre de 95. A la cinquena planta, un dels dos gaudirà d'una terrassa -abans comunitària- dividida en tres espais i amb unes vistes espectaculars.



Conserven els elements antics

En la rehabilitació, que va començar el setembre passat amb la intenció d'acabar-la entre abril i maig i posar els pisos a lloguer (sense descartar-ne la venda de cara a més endavant), es respecten al màxim els elements antics que estan ben conservats i que li donen personalitat, com els terres hidràulics, les rajoles de les parets i arrambadors i les portes i finestres, fetes amb un sistema que permet que quedin amagades dins de la paret. Hi fan totes les instal·lacions noves, hi posaran ascensor i estan pendents d'una ajuda de l'Ajuntament per rehabilitar la façana principal, que està protegida al catàleg de patrimoni.

El 2014 l'Ajuntament va informar que, segons un cens que havia realitzat, a Manresa, d'un parc total d'habitatges de 37.696 unitats, n'hi havia 7.933 de buits, gairebé el 37% dels quals al Barri Antic; el 24,86% al barri de Vic-Remei i el 23,36% al de Valldaura.