Concentració de suport a Homs, a la plaça Major de Manresa

Coincidint amb l´inici del judici conra el diputat i exconseller de la Presidència del Govern, Francesc Homs, per la consulta de 9N, diverses entitats sobiranistes amb el suport de l´Ajuntament de Manresa han organitzat una concentració de suport al polític català. Es durà a terme a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Major. També n´hi haurà a poblacions com Berga, Igualada i Moià.

«Ens tornen a jutjar a tots els 2,3 milions de ciutadans que van votar el 9N», ha assegurat Jaume Puig, d´Òmnium Cultural, en la presentació de l´acte que s´ha fet aquest divendres i en el qual també hi han assistit la portaveu del govern municipal, Àuria Caus, i la primera tinent d´alcalde, Mireia Estefanell.

El procés judicial començarà dilluns al Tribunal Suprem, a Madrid. Seguint l´exemple del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau també pel 9N, entitats sobiranistes han preparat concentracions de suport. En aquest cas davant les delegacions del govern a Catalunya i també a diverses poblacions per reafirmar la democràcia i denunciar la «barroera» judicialització del procés, ha explicat Antoni Bozzo, de l´ANC.

Per la seva part Josep Camprubí, també de l'ANC, ha assegurat que la politització de la justícia està arribant a nivells «esperpèntics» i que hi ha una ofensiva per generar divisió entre els partidaris del dret a l´autodeterminació. Per això considera que la resposta ha de ser la unitat. Camprubí preveu que les sentències seran exemplars.

Per la seva part Caus ha afirmat que és una concentració en «suport de la cultura democràtica». Estefanell ha assegurat que el procés sobiranista va néixer de la ciutadania, i que és aquesta la que ha de sortir al carrer en la seva defensa i mostrar «la ferma disposició a tirar endavant». Per això han convidat els manresans i manresanes a participar a la concentració de dilluns