Manresa preveu estalviar 54.000 euros anuals posant llums led a 84 carrers

El govern municipal de Manresa prepara la instal·lació de leds de llum blanca per a 84 carrers i places de la ciutat, 13 dels quals estan situats al centre històric, que deixaran de tenir llum groga produïda per vapor de sodi.

La instal·lació de l'enllumenat es farà de forma progressiva fins el 2022, i l'Ajuntament calcula que, un cop acabat aquest termini, s'estalviarà vora 54.000 euros anuals de la factura de l'enllumenat públic, que actualment ascendeix a 650.000 euros. A banda, amb aquesta mesura també es preveu estalviar 93 tones de CO2 i 281.350 kWh anuals.

El projecte, que té un cost total de 2,4 MEUR, inclou una partida de 200.000 euros per millorar l'enllumenat del centre històric, i una altra de prop de 73.000 euros per a la renovació dels semàfors de la carretera Cardona i la carretera de Barcelona, el principal eix viari de la ciutat. Una de les conseqüències més visibles de cara als ciutadans, tal i com va avançar Regió7, serà que el canvi de tecnologia també canviarà el color de l'enllumenat públic, que passarà de groc a blanc.