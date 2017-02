La neteja de la llera mostra vestigis del Carrilet

La neteja d'un tram de la llera del riu Cardener ha permès que surtin vestigis de la instal·lació ferroviària que a final del segle XIX va començar a funcionar al passeig del Riu per donar servei al Carrilet, la línia que el 1883 va connectar Manresa amb Santpedor i que el 1887 va arribar fins a Olvan. Es tracta d'uns revoltons que van fer per apuntalar el terreny afegit per on passava la via per tal que no quedés tan enganxada al mur que hi havia aleshores i que també és ben visible. Aquests suports, que van construir utilitzant antigues vies del tren, han aflorat amb la retirada de les canyes que els han tapat durant anys.

El nom de l'estació de càrrega que es va habilitar en aquest sector era Manresa Riu i la formava una gran esplanada amb vies, magatzems, dipòsits i un edifici destinat als habitatges dels treballadors de la companyia, i oficines. És l'espai que avui ocupa la plaça del Mil·lenari, un parc infantil, zona de jocs, aparcament i la Carpa del Riu, tal com explica l'historiador Francesc Comas en la sèrie de Regió7 «Històries del Bages». Durant uns anys, aquesta estació va quedar connectada amb la del Nord -des del 1859 situada sota la torre de Santa Caterina- amb un pont que es va inaugurar el 1891 i que va facilitar el transbordament de mercaderies i passatgers d'una línia a l'altra (la provinent de Berga i la que anava cap a Barcelona). L'aiguat de l'any 1907 es va endur el pont, que van fer nou i que el 1939 va dinamitar l'exèrcit republicà en retirada. Al mig del riu hi queda un pilar que el recorda.

Permís per aixecar les vies



L'estació Manresa Riu no es va tornar a connectar amb la Manresa Nord perquè la companyia del Carrilet ja arribava a Barcelona amb la línia oberta la dècada dels anys vint seguint el Llobregat per Martorell. Així és que el 1964 la Dirección General de Transportes va donar permís per aixecar les vies del tren des del baixador de la prolongació del carrer Guimerà, que tothom anomenava l'apeadero, fins a l'estació Manresa Riu, que va passar a la història i que els darrers anys havia funcionat com a enclavament de vagons i zona de mercaderies. Del baixador de la prolongació del carrer de Guimerà (l'actual Alcalde Armengou) cap amunt, el tren seguia per Carrasco i Formiguera, passava per darrere l'ambulatori (ara CAP Bages) i l'institut Lluís de Peguera, superava el principi del carrer de Sant Josep, la carretera de Santpedor i arribava a l'estació de Manresa Alta. Per baix, pujava per Francesc Moragas, travessava la carretera de Cardona, feia un revolt per l'actual passatge de Sinera i de Salvador Espriu i arribava pel carrer del Bruc, passava per darrere l'actual escola Renaixença i arribava fins a l'apeadero, on ara hi ha el pàrquing Saclosa.

D'esquena al riu massa temps



Amb els anys, la part més propera a l'aigua, sense cap ús i en una ciutat que ha viscut d'esquena al riu massa temps, es va anar omplint de canyes. Seria bo que la neteja feta per la Fundació Rosa Oriol serveixi perquè no torni a passar.