L'Escola Renaixença omple el Passeig de color

Arxiu particular

Alumnes, mestres i mares i pares asseguts a les escales de Crist Rei, on s´han fet una foto

Alumnes, mestres i mares i pares asseguts a les escales de Crist Rei, on s´han fet una foto Arxiu particular

Malgrat que al matí semblava que la pluja els faria la guitza, finalment, a la tarda ha sortit el sol i els alumnes de l'Escola Renaixença de Manresa han pogut celebrar la rua de Carnestoltes, que han recuperat després d'un parell d'anys sense fer-la.

250 infants, a banda dels mestres i dels pares que els han volgut acompanyar, han participat en la rua. Han sortit a 2/4 de 4 de la tarda de la tarda de l'escola, on han tornat al cap de més d'una hora. De l'escola, passant pel carrer del Bruc, han baixat pel carrer de Saclosa, han arribat al Passeig de Pere III per carrer de l'Arquitecte Oms i han pujat pel Passeig fins a la plaça de Crist Rei i, a les escales, s'han fet una foto. Seguidament, han desfet el camí per tornar a l'escola.

Les disfresses, realitzades a l'escola, estaven relacionades amb les tradicions catalanes. A P3 anaven de tabalons; a P4, de gegants; a P5, de fogueres i fogaines; a 1r, d'Àligues; a 2nA, de Foc de Sant Joan; a 2nB, de Diables; a 3r, de castellers; a 4rt, de trabucaires; a 5è, de Boletaires, i a 6è, de sardana.