L'Aixada arriba a la 20a edició i guanya pressupost després de 3 anys a la baixa

La Fira de l'Aixada de Manresa arriba, avui i demà, a la vintena edició. Nascuda com un acte més de la Festa de la Llum, que es va celebrar el cap de setmana passat, aviat va agafar prou pes i ressò per convertir-se en un esdeveniment independent, malgrat estar lligada a la festa més manresana pel fet que trasllada la ciutat al segle XIV, que és quan es remunten els fets que donen sentit a la Llum. La present edició guanya espais (s'hi afegeixen la plaça Gispert i el carrer de Vilanova: la Vila Nova) i estrena espectacles, rei i bisbe. Després de tres anys a la baixa, el pressupost creix una mica.

La fira arribarà per primera vegada a la plaça Gispert, on, entre d'altres, hi haurà l'espectacle d'un tribunal a unes bruixes i un actuació musical; i al carrer de Vilanova, d'on sortirà una cercavila. A banda, a la Gispert també hi arribarà algun dels espectacles itinerants, i els restaurants de la zona s'han preocupat de fer un menú medieval per a l'ocasió, igual que ja fan altres restauradors de la ciutat des de fa anys.

Es potencien les demostracions dels oficis d'artesans (retauler, tallista, vitrallera, bufador de vidre, llauner, forjador...) i el carrer medieval del Balç retornarà al passat per convertir-se en el carrer del cuireters amb la col·laboració del Gremi de Blanquers d'Igualada. A la Plana de l'Om hi haurà tallers gratuïts per a la mainada -que també tindrà oferta a la plaça del Milcentenari- i una exposició d'armes de setge. Com és habitual, els espectacles centrals els protagonitzaran el bisbe i el rei.

Ahir, dia de preparatius, la pluja va fer la guitza a la fira. Es van mullar les bales de palla i altres elements de l'attrezzo, i es van haver d'aturar fins que parés de ploure.

Un elenc artístic de 400 persones, avui, i de 500, demà, fa possible l'Aixada, coordinat per una taula integrada per quatre persones (Ivan Padilla, Tàtels Pérez, Mireia Cirera i Sara Navarro). La fira oferirà en aquesta edició una trentena d'actuacions. Coordinar-les perquè no se solapin és, segons Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, que organitza l'esdeveniment al costat de l'Ajuntament, el més complicat. Això, diu, i adjudicar les parades, feina que realitza l'Ajuntament. Enguany, es van rebre 300 sol·licituds i se'n van adjudicar 188. En total, n'hi haurà 204. La diferència de les 188 adjudicades a 204 són les de les persones contractades directament per l'organització per fer tallers i/o demostracions d'oficis.

Fins demà a les 10 de la nit es tallarà el trànsit de vehicles de diversos carrers del Centre Històric amb motiu de la fira. En total, són una vintena de vials. També hi haurà afectacions als guals, i a la zona blava de la Muralla del Carme, del car-rer dels Infants i als solars per aparcar del carrer de la Dama; la plaça del Milcentenari no serà operativa.

En les successives edicions, s'han sumat a la celebració alguns productes de consum que s'han mantingut. És el cas de la cervesa de l'Aixada, el pa de l'Aixada i el Sirvensis (un barret). En aquest, s'hi afegiran les renovades ametlles de la Llum.

Un nou sorteig i dos concursos



Personal de l'Oficina de Turisme de Manresa s'instal·larà, avui i demà , a la Plana de l'Om, on es podran omplir i deixar butlletes per entrar al sorteig de dos caps de setmana sencers a la ciutat. Les persones afortunades tindran àpats i allotjament gratuït i podran fer diverses visites turístiques guiades per la ciutat. El premi «Manresa universal, la ciutat de sant Ignasi» inclou la visita guiada Manresa cor de Catalunya, la visita a la Cova de Sant Ignasi i la visita a l'Oller del Mas amb tast de vins, a banda d'alguns àpats i allotjament. El premi batejat com «Dels gremis a la industrialització» inclou la visita Manresa cor de Catalunya, la visita a l'Espai 1522 i la visita al Museu de la Tècnica de Manresa. El sorteig es farà demà a la tarda. A banda, es manté el concurs de fotografia a través d'Instagram i el d'aparadors.