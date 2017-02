El Museu de la Tècnica es transforma en un laboratori científic per a infants

Les lleis físiques de la gravetat descrites per Isaac Newton s'han convertit en un joc per als infants que han visitat la Fira de l´Experimentació i, que precisament, té com a objectiu fomentar l´experimentació científica en forma de jocs per nens. Els germans Genís i Ermengol Ferrer, de 5 i 3 anys respectivament, estaven bocabadats de veure girar unes baldufes, que aguantaven dretes més o menys estona depenent del material en què estigués feta la superfície.

En el certamen, que ha arribat a la sisena edició, a part de presentar les propostes dels alumnes dels estudis d´Educació Infantil, com és habitual, també han estat presents docents de deu centres educatius que portaven al certamen jocs científics que han treballat a l´aula. «És una manera d´obrir més la fira i de fomentar propostes didàctiques i entretingudes perquè els nens aprenguin de ben petits els secrets de la ciència i les lleis físiques i químiques que regeixen l´univers», comentava la Montserrat Pedreira, directora dels estudis d´Educació Infantil de la FUB.

Al llarg del matí han passat 600 persones en dos torns al Museu de la Tècnica de Manresa, a on tenia lloc el certamen. «Els nens veuen que la ciència té propiests màgiques. Cal tenir imaginació i pensar una bona proposta que agradi als nens i entenguin el fenomen», explicava Marina López, alumne d´Educació Infantil.