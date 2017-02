La 20a edició de la Fira de l'Aixada viu una estrena radiant

La Fira de l'Aixada ha arribat un any més a Manresa i ho ha fet de manera molt animada. Amb el bon temps de la jornada, els manresans i els visitants vinguts d'arreu de Catalunya han sortit al carrer per gaudir de les tradicions i els espectacles que ofereix la Fira.

Una de les grans novetats d'aquesta Fira de l'Aixada 2017 eren les seves noves ubicacions. Per primer cop, s'ha arribat fins a la plaça Gispert. Amb el sol brillant al cel de Manresa, tot ha estat més fàcil. La gent ho ha aprofitat per anar a visitar la nova zona de la fira. De bon matí no estava del tot animada, però al migdia, la plaça Gispert presentava un aspecte radiant, amb gent assentada a les taules tot observant els espectacles medievals preparats.

Entre d'altres, a la Plaça Gispert s'hi ha celebrat un espectacle d'un tribunal a unes bruixes i un actuació musical. A banda, a la Gispert també hi arribarà algun dels espectacles itinerants, i els restaurants de la zona s'han preocupat de fer un menú medieval per a l'ocasió, igual que ja fan altres restauradors de la ciutat des de fa anys.

A altres zones de la ciutat, com per exemple Sant Miquel, l'ambient també era festiu i alegre, amb gent gaudint d'una dansa tradicional. A la Plaça Major de Manresa però, és a on s'ha concentrat més cantitat de gent durant tot el matí. Cal recordar que aquest 2017 a la Fira d'aquest es potencien les demostracions dels oficis d'artesans (retauler, tallista, vitrallera, bufador de vidre, llauner, forjador...).