La UPC a Manresa escampa cotxes TVdirigits

Amb un material plàstic especial que ha agafat forma en una impressora 3D, un petit motor, una bateria per alimentar-lo, una mica d'electrònica i unes nocions de programació es pot construir un petit cotxe dirigit. Per fer-lo anar n'hi pot haver prou amb el comandament de la tele. En aquest cas és un cotxe TVdirigit.

Per promoure el món de la tecnologia i l'enginyeria, la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha fet tallers per construir el vehicle amb alumnes de quart d'ESO. Hi han participat instituts de Manresa, però també de Berga, Sabadell i Olesa de Montserrat a través d'un conveni amb la Diputació de Barcelona.

Està pensat per a dos tipus d'alumnes. Per als qui els agradi la tecnologia, però també per a estudiants desmotivats. Llavors se'ls proposa participar en un taller absolutament aplicat. «Es tracta que facin. Nosaltres expliquem el mínim», comenta el seu responsable i professor de la UPC, Marc Soler. «Jo intento no explicar per no condicionar». Tenen el xassís i les peces que hi han d'anar, i són ells «els qui hi han de trobar solucions. Quan s'encallen és quan els ajudem». Comenta que amb els estudiants desmotivats acostuma a haver-hi una bona resposta «perquè són ells els qui ho fan tot». No hi ha nota, ni examen.

El taller es desenvolupa en cinc sessions matinals. Durant tot aquest temps es toquen les diverses branques de l'enginyeria. «Treballem la mecànica, l'electrònica i una mica de telecomunicacions a través del fil conductor que és el cotxe teledirigit». A cada sessió es fan com a mínim dues activitats diferents «per evitar la rutina». L'activitat es realitza amb grups de dos alumnes. «Amb més de dos sempre hi ha algú que queda despenjat», comenta Soler.

El primer dia els alumnes ja dissenyen sobre paper la base del cotxe, el que seria el xassís. Han de tenir en compte que hi han de cabre tots els elements, saber on han d'anar les rodes i el motor. El dibuix s'introdueix en un programa de disseny i s'acaba imprimint el xassís en 3D.

Després s'ha de muntar el motor i la part electrònica. També fer una mínima programació per poder donar ordres a través de comandaments reaprofitats de teles, d'equips de música o vídeos vells. Prèviament s'han hagut d'analitzar els codis que emeten. De tot això, en surten «els cotxes personalitzats, que només funcionen amb el teu comandament». Soler destaca que «s'ho han fabricat tot ells des de zero». L'últim dia és el moment de fer anar el vehicle, fer alguna cursa improvisada a l'aula o acabar d'ajustar algun detall. El cotxe se l'emportaran a casa. Si a més a més surt alguna vocació d'engi-nyer, tots contents.