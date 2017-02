Vols saber què passarà amb la llum del teu carrer a Manresa?

El canvi de rumb en la il·luminació de Manresa per deixar enrere la llum groguenca i tornar a la blanca, avançat per aquest diari en l´edició de dissabte passat, ja es pot concretar sobre un mapa i un calendari. També quantificar econòmicament.

Quan el 2022 s´hagi completat la intervenció als 84 carrers que passaran de lluminàries de vapor de sodi a led, la ciutat s´estalviarà en la factura de la llum gairebé 54.000 euros l´any dels 650.000 euros que costa en l´actualitat el total de la il·luminació.

Aquesta xifra surt dels 4.714 euros que estalviaran els 14 carrers del Centre Històric en què s´intervindrà l´any que ve i dels 48.940 euros dels 70 vials de deu sectors més de la ciutat en què també es canviaran lluminàries de vapor de sodi per leds entre el 2018 i el 2022.

La ciutat reduirà 281.350 kw el consum, el que equival a estalviar llançar a l´atmosfera 93 tones de CO2.

El regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta -acompanyat pel cap de secció de Xarxes i Eficiència Energètica, Manel Ribera- va explicar ahir que amb la inversió de 200.000 euros al Centre Històric i de 2.159.000 euros en altres deu sectors de la ciutat es feia «un salt important en la millora de l´enllumenat públic».



30 carrers l´any que ve



A banda dels catorze carrers del Centre Històric, l´any que ve també s´intervindrà a l´avinguda Francesc Macià, Nou de Santa Clara, Viladordis, Sardana, passatge Puig, Sant Llorenç de Brindisi, Providència, Sant Magí, Oms i de Prat, Era Huguet, Vell de Santa Clara, Caputxins, Saleses, Purgatori i als passatges Viladordis i de la Cova.

Un total de trenta vials, alguns dels quals no es faran sencers sinó un tram i en fases posteriors es completarà la renovació de l´enllumenat.



Sis-cents vials pendents



Malgrat això, els 84 carrers en els quals s´actuarà més els quatre carrers en els quals el govern municipal ja ha canviat les lluminàries -Sobrerroca, Serarols, Galceran Andreu i Joc de la Pilota- són una minoria respecte del total de 679 vials que hi ha a Manresa.

Així que quedarà molta feina a fer en el futur fins a aconseguir que Manresa torni a ser blanca en comptes de groga a la nit.



«Jugar amb la llum»



La tecnologia led permet regular de forma més acurada el nivell d´il·luminació.

Serracanta va afirmar que «aquest canvi tecnològic ens permet jugar amb la llum». De forma que en sectors concrets per a esdeveniments puntuals, els caps de setmana i segons les estacions de l´any, l´Ajuntament podrà graduar el nivell lumínic amb més precisió.

Serracanta va afirmar que serà perceptible una millora de graus cromàtics i la possibilitat d´adaptar la tecnologia a les necessitats reals en les diferents estacions de l´any.



Quadres elèctrics antics



A banda de la substitució de les lluminàries de vapor de sodi per d'altres amb tecnologia led, les renovacions que es duran a terme a la xarxa elèctrica consistiran en el canvi dels quadres elèctrics antics existents per uns de nous, o bé l'ampliació dels quadres existents si estan en bones condicions d´operativitat, i el canvi de les línies elèctriques antigues per unes de noves.

El regidor de Qualitat Urbana i Serveis va explicar que aquest projecte «és fruit de l´auditoria de l´espai urbà analitzada i diagnosticada. Si parlàvem de pla de xoc de l´espai públic, referent a les calçades, voreres i accessibilitat, també és el moment d´actuacions en l´enllumenat públic».

El regidor de Qualitat Urbana i Serveis va destacar també que aquestes actuacions comportaran estalvi energètic, econòmic i mediambiental, i eficiència.