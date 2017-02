Xavier Domènech demana a Manresa 'superar d'una vegada el país del 3%'

Manresa acull, avui dissabte, un dels setanta tallers organitzats arreu del país del procés participatiu Un país en comú. Xavier Domènech, líder d'En comú podem, diputat al Congrés i membre del grup impulsor d'aquest procés participatiu que ha obert la sessió, ha atès abans els mitjans desitjant que "aquest sigui un taller molt viu i per aconseguir construir Un país en comú i superar d'una vegada el país del 3%". Sobre aquest tema -les comissions il·legals a Convergència, del qual n'ha transcendit nova informació les darreres hores- ha comentat que "plou sobre mullat. Ja fa massa temps que estem vivint en un país que arrossega problemes greus de corrupció i que, a més a més, afecten el partit governant dels darrers anys, que ha tingut seus embargades, que ha tingut casos del 3%, que ha tingut el cas Pujol, i veiem que això només es podrà superar fent un canvi de cicle".



"Superar la dinàmica de les coalicions"

El taller de Un país en comú se celebra a la sala petita del teatre Kursaal, amb la participació d'un centenar de persones i la previsió que s'allargui fins a les 2 del migdia d'avui dissabte. Entre els assistents, hi ha membres i simpatitzants d'ICV, EUiA i Podem. Sobre la construcció d'un nou espai polític que aglutini aquests partits, Domènech ha comentat que justament el que es vol es "superar la dinàmica de coalicions. Nosaltres hem treballat sempre amb confluències que han aconseguit resultats magnífics i moltes vegades per sorpresa de tothom, en la mesura que hem guanyat l'Ajuntament de Barcelona i les dues últimes eleccions generals a Catalunya, però sempre que ha passat això ha estat gràcies a què hem superat quelcom més que una coalició electoral". Per això, ha dit, "estem construint un nou espai polític que "es planteja superar les coalicions", l'articulació de la qual encara s'està treballant. "No només es fa per sumar les parts sinó perquè el tot sigui més que la suma de les parts".



Pacte pel referèndum

Quant al viatge que farà aquesta a setmana a Brussel·les per defensar un pacte pel referèndum, Domènech ha comentat que "hi anem per aconseguir suports pel dret a decidir dels catalans i les catalanes, i per establir marcs de treball estables amb diferents aliats europeus". Demanat sobre la possibilitat de tornar-hi per presentar les firmes que s'aconsegueixin a favor d'aquest pacte, ha manifestat que "no em semblaria malament", però que cal esperar que s'obtingui un suport ampli.



Fallida de l'estat de dret

El polític també s'ha expressat sobre les darreres querelles i la decisió de la Fiscalia d'excloure la de Josep Noet. "La judicialització de la demanda del dret a decidir de Catalunya és constant i hem arribat a nivells de surrealisme". Ha criticat que el que mostrava la demanda de la fiscalia és "un perfil d'utilització de l'estat de dret amb fins polítics i ideològics. De fet, expressava com poques vegades la fallida de l'estat de dret".