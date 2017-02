La construcció del projecte Un país en comú aplega cent persones a Manresa

Un centenar de persones, entre les quals no hi van faltar militants d'ICV, d'EUiA i Podem de Manresa i comarca, a més a més de membres de Barcelona en Comú d'Osona, van assistir, ahir, al taller organitzat a Manresa dins del procés participatiu Un país en comú, impulsat per un grup liderat per Xavier Domènech. Va començar a les 10 del matí i va acabar a les 2 del migdia. Temps per presentar i discutir els cinc eixos de treball de la ponència zero a càrrec d'un membre de cadascun dels partits que conflueixen en aquest projecte.

Domènech, líder d'En comú podem i diputat al Congrés, va situar «a principi d'abril l'assemblea constituent del nou espai polític». Va defensar que l'objectiu és construir «una nova eina» que serveixi per «guanyar un país amb una hegemonia cultural, social i econòmica. Una alternativa», va dir.

L'acte es va celebrar a la Sala Petita del Kursaal. Després de la intervenció de Domènech, es va fer la presentació dels cinc eixos de treball (Un nou model econòmic i ecològic basat en el bé comú, Un nou model de benestar per una societat més justa i igualitària, Un país fratern i sobirà en tots els ambits, Una revolució democràtica i feminista i Un país inclusiu on càpiga tothom) i els assistents es van dividir en grups i es van repartir en diferents espais per discutir-los; al mateix Kursaal i també en altres com l'escola Renaixença.

Domènech va presumir dels resultats electorals aconseguits pel seu partit en les darreres eleccions i el triomf a Barcelona, i va fer broma que a Sant Jaume de Frontanyà, el poble més petit de Catalunya, «vam aconseguir el 80% dels vots. El millor resultat de tot Catalunya». És clar que, va dir, «només van votar 18 persones».

Abans de començar, el polític va atendre els mitjans de comunicació, amb els quals va repassar alguns temes de l'actualitat política, com les novetats en el cas del 3%, el pacte pel referèndum i el seu viatge a Brussel·les la setmana vinent per defensar-lo, i la darrera querella de la fiscalia i l'exclusió en aquesta de Noet. Quant a la celebració d'un dels tallers d'Un país en comú a Manresa, va dir que «el fem en una de les capitals de les comarques centrals massa sovint oblidades en inversions i en la construcció d'una economia autosostinguda i sostenible».