La Gispert i el carrer de Vilanova viuen amb satisfacció la inclusió a l'Aixada de Manresa

La plaça de Gispert i el carrer de Vilanova es van estrenar, ahir, com a territori de la Fira de l´Aixada de Manresa. Ho van fer amb bon peu; amb força gent en les hores de més afluència, sobretot quan hi va haver alguna actuació. Botiguers de la plaça i del carrer van celebrar la iniciativa i van demanar que tingui continuïtat.

L´Aixada, que celebra vint anys i que avui viurà la segona jornada, que sol ser la que porta més gent al Centre Històric, va notar, ahir, la competència de la diversificació de l´oferta en un mateix cap de setmana, amb carnavals a Sallent, Berga i Solsona, entre altres localitats; avui hi ha la Festa de l´Arròs a Sant Fruitós. Això, sumat a l´ampliació dels carrers amb la Gispert i el Vilanova, batejats com La Vila Nova, va generar la sensació que no hi havia tantes aglomeracions com en edicions anteriors. Les hores de més afluència, com és habitual, van ser a partir del migdia i a partir de les 6 de la tarda.

«Havia estat la flor i nata»

Imma Calderón, del bar Pardal, amb vestimenta medieval per a l´ocasió i amb una parada d´embotits davant del seu establiment, rebatejat com Taverna El Pardal i que la seva família té fa 65 anys, recordava que aquest sector de la ciutat «havia estat la flor i nata» i celebrava l´ambient que hi havia a les 12 del migdia, amb les taules i cadires repartides per la plaça gairebé plenes i força gent entrant i sortint pel carrer de Vilanova.

Al començament del vial, Carme López, del forn de pa de la Ramona i el Damià, que fa un any i mig que porta; i Maria Córdoba, que fa més de trenta anys que hi té un establiment de reparació de calçat, es mostraven contentes amb el canvi entre un dissabte normal i ahir. «Pel que és el Vilanova, es veu gent voltant», deien. Una altra cosa eren les vendes.

Entusiasmats amb la plaça

Lluïsa Vinyes, que treballa molt a prop de la plaça de Gispert i hi manté una estreta vinculació, i Maribel Arribas, veïna de tota la vida, van tenir la iniciativa de contactar amb l´Ajuntament per fer arribar la fira a aquesta zona de Manresa. Vinyes explicava, ahir, que ho van fer amb l´objectiu de donar vida a la plaça, que els dar-rers mesos ha tornat a ser tema de conversa pel mal ambient que hi portava un grup que hi anava a consumir alcohol. Vinyes va explicar que l´Ajuntament els va donar el vistiplau però que, com que el pressupost estava tancat, «ens va dir que ho havíem de tirar nosaltres endavant». Gràcies a la implicació del comerç i dels veïns, van comprar la roba per fer les banderoles, que va penjar l´Ajuntament –que sí que va assumir les del carrer de Vilanova. També es van cuidar de contactar amb la coordinació artística per fer arribar alguns dels espectacles de la fira al sector. «Els botiguers del carrer de Vilanova estan entusiasmats i els grups que han baixat fins aquí a actuar han destacat l´encant que té aquesta plaça», comentava Vinyes a la tarda, alhora que mostrava la seva satisfacció per l´afluència de gent, amb alguns moments de menys activitat quan no hi havia actuació.

A la Gispert es va poder veure una de les estrenes de la fira, que inclou una trentena de propostes escèniques que, al costat de la variadíssima oferta repartida en 188 parades –d´heràldica, de rellotges de butxaca, de màscares, d´olis, de mels, de formatges, de garapinyades, de mapes antics de Catalunya...– i de la setzena de parades de demostracions d´oficis, va aconseguir omplir d´activitat des del parc de la Seu a la Baixada de la Seu, passant pel carrer de Sobrerroca, el del Joc de la Pilota, la plaça dels Drets, la d´Europa, la del Milcentenari i la de Sant Ignasi Malalt; el carrer de Sant Miquel i les seves placetes, la plaça Major i fins a la Plana de l´Om.

L´espectacle a l´escenari de la Gispert El tribunal, a càrrec de Viladomencs, el va protagonitzar un judici no exempt d´humor a una veïna de la plaça, na Coloma, a càrrec d´uns personatges liderats per un tal Bernat Duran i Lleida. Fent honor de l´indret on es representava, el guió va incloure una crítica a la societat «opressora, capitalista i patriarcal» i el crit final «visca la lluita feminista i visca la plaça!». Ahir, també va viure la seva estrena el muntatge Caudex festum, la festa del tronc, a càrrec de Moravians, una celebració en forma de dansa que encomanava optimisme i que al parc de la Seu va omplir de gent al voltant de l´escenari, mentre al carrer de Na Bastardes es preparava per sortir el seguici del rei, que estrenava intèrpret, igual que el bisbe.

Els oficis i tallers a la Plana de l´Om van saber distreure els més petits; a Sant Miquel, com és habitual, es va fer un tap en una part del carrer que perd amplada; el carrer del Balç es va convertir en el carrer dels cuireters (vegeu la pàgina 8); a la plaça dels Drets, la Taverna dels 7 pans es va omplir per dinar; a la plaça del Carme els infants van poder passejar en bur-ro català, i a la del Milcentenari, en ponis, veure les aus rapinyaires i dinar en la immensa taverna instal·lada en aquest indret. La decoració, punt fort de l´Aixada, no va oblidar la roba de sac per tapar senyals i altres elements discordants amb l´època en què s´ambienta la fira, el segle XIV. Avui, segona jornada, de les 10 del matí a les 9 del vespre.