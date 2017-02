Un centenar de persones es concentren a Manresa per donar suport a Homs

Un centenar llarg de persones s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per donar suport al diputat i exconseller Francesc Homs, coincidint amb l'inici del seu judici al suprem pel 9N.

A l'acte hi ha participat l'alcalde de Manresa, regidors i dirigents de l'ANC i Òmnium. El dirigent de l'ANC Josep Camprubí ha assegurat que "aquests actes son una demostracio de la voluntat popular de tirar endavant el procés sense por".

L'alcalde Junyent ha llegit el manifest unitari que denuncia la judicialització de la política, que representa un atac a la sobirania del poble.

L'exconseller de la Presidència i diputat al Congrés pel PDeCAT, Francesc Homs, ha assegurat aquest dilluns en la seva declaració davant del Tribunal Suprem (TS) que "no hi havia forma humana de saber l'abast de la providència" que va emetre el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de novembre del 2014, que ha qualificat "d'inconcreta".

"Vam prendre les decisions amb plena consciència de no poder fer cap altra cosa, estava en joc l'exercici de drets fonamentals com la participació política, la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica", ha dit en resposta a les preguntes de la Fiscalia. L'exconseller ha afegit que, davant de la "inconcreció" de la providència del TC, no es podia fer "una altra cosa" que mantenir el procés participatiu. Segons ell, nova cometre cap delicte, però, a més, ha assegurat que tornaria a actuar de la mateixa manera.

Francesc Homs, ha assegurat estar "tranquil" en sortir del Tribunal Suprem (TS) el primer dia del judici contra ell sobre el 9-N. Homs ha abandonat l´alt tribunal poc després de les sis de la tarda acompanyat de la seva dona i el diputat del PDeCAT Jordi Xuclà, entre d´altres. En la primera jornada del judici, a banda d´Homs també hi han declarat els testimonis proposats per la Fiscalia: Bernat Rigau, Josep M. Descó, Josefa Martín, Jordi Escalé, Felip Puig, Daniel Ramón Martínez de Obregón, Joan Còdol i Isabel Vidal. El judici es reprendrà aquest dimarts amb més testimonis demanats per la Fiscalia i a la tarda serà el torn de l´expresident de la Generalitat Artur Mas.