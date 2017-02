L'Aixada supera amb bona nota la competència del Carnaval el darrer dia

Les disfresses que van tenir més èxit aquest diumenge al Bages no van ser les de Carnaval, sinó les dels actors i col·laboradors de la Fira de l´Aixada de Manresa, que un any més va portar la ciutat a la baixa edat mitjana. Els carrers del Centre Històric es van omplir, i van recuperar l´embranzida d´altres anys després d´un primer dia en què es va notar una baixada d´afluència de participants principalment per la gran quantitat de rues i celebracions de Carnaval, que van viure el seu dia més important dissabte.

Al carrer Sobrerroca, el de Sant Miquel i a la plaça Major és on, sobretot, es va concentrar la multitud de visitants i diumenge al migdia costava circular-hi, tot i que alguns paradistes veterans tenien la sensació que hi havia espais buits que altres anys no es veien. L´altre moment àlgid va ser el d´ahir a última hora de la tarda i al vespre, després del partit del Barça, quan els carrers on hi havia parades i es feien representacions van registrar un important nombre de visitants.

En tot cas, l´organització fa una valoració molt positiva de la 20a edició de l´Aixada, i Joan Orriols, president de Manresa de Festa, entitat organitzadora de l´Aixada, afirmava aquest diumenge al vespre a Regió7 que «la participació de diumenge havia estat molt similar a d´altres anys». A l´hora de valorar el primer dia, considera que «el certamen també va superar amb bona nota les expectatives, tenint en compte que molta gent es desplaça per Carnaval als municipis on celebren rues i balls de disfresses».

Alguns paradistes veterans tenien la sensació que, tot i haver-hi molta gent passejant per l´espai de celebració del certamen, aquest any es veien espais buits i que no hi hagut les grans acumulacions de persones que altres anys impedien avançar pel carrer Sobrerroca i el de Sant Miquel. «Jo vinc a la fira des que sóc petita, i ja els meus pares hi tenien una parada. Tot i que hi ha hagut gent, tinc la sensació que altres anys la multitud de visitants era més important», deia ahir al vespre Judit Pascual, que tenia la parada a la Muralla del Carme. A la plaça Major, els participants també tenien la sensació que en l´edició d´enguany hi havia més espai per circular-hi.

El president de Manresa de Festa assenyala que «si hi hagut aquesta impressió a la plaça Major és perquè s´ha reorganitzat l´espai de les parades». Altres anys, els paradistes ocupaven gairebé tota la plaça, i en aquesta edició s´ha deixat un espai important davant de l´escenari perquè els visitants puguin veure els diferents espectacles amb més comoditat. «Era un dels aspectes que hem volgut millorar. Abans era complicat veure-hi les danses, i les representacions teatrals que recreen diferents episodis de l´edat mitjana, perquè s´hi acumulava un gran nombre de visitants i hi havia molta saturació. Aquest any s´han pogut veure els espectacles més tran-quil·lament».



Un públic més manresà



Alguns paradistes també tenien la sensació que el públic era més manresà que en altres edicions, i que les celebracions de carnestoltes havien frenat aquest any visitants provinents de Barcelona i la resta de l´àrea metropolitana. «Aquests són els que més compren quan vénen a l´Aixada. Per això ha costat tant vendre aquest any», comentava Josep Maria Pujol, que ven embotits des de fa 12 anys a la fira manresana.

Després de les precipitacions que van deslluir la darrera edició de l´Aixada, l´organització i els paradistes estaven satisfets, també, perquè el temps aquest cap de setmana s´ha aliat amb al fira, i s´hi van registrar temperatures agradables.