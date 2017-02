Els manresans que van crear App mentre viatjaven en tren a Londres, guanyadors

Gemma Ferrer i Esteve Pla, els dos manresans que han viatjat en tren de Barcelona a París i Londres entre divendres passat i ahir diumenge a bord del projecte creatiu Imagine Express, formen part dels quatre grups guanyadors en la tasca de crear una nova aplicació mòbil, feina que van desenvolupar durant el viatge un total de dotze equips formats per tres persones. Aquesta tarda s'ha fet la presentació de les quatre aplicacions seleccionades al Mobile World Congress, que ha començat avui i que se celebra fins dijous.

Mealing i Smartdog

Gemma Ferrer, de 30 anys, és la responsable de l'Àrea Digital Aigües Danone i està muntant una escola de tennis i pàdel per a infants de 3 a 6 anys al Bages (Muuland.es). Esteve Pla és estudiant de segon de batxillerat de La Salle Manresa i el desembre passat va ser un dels guanyadors de l'IFest, una festa de la tecnologia, la ciència i la innovació organitzada per Catalunya Emprèn. Ferrer ha participat en la creació de l'aplicació Mealing, que recomana i controla el menjar que prenem; i Pla, ha resultat guanyador amb l'aplicacio Smartdog, que relaciona els gossos amb informació del propietaris a través del mòbil i permet assistir-los en el cas que siguin persones grans o amb alguna malaltia.

Imagine Express és un programa destinat a generar negoci en el sector mòbil que té lloc durant un viatge de quatre dies en tren des de Barcelona a París i Londres en el marc del Mobile World Congress. Els participants (12 ments creatives; 12 desenvolupadors, entre els quals hi ha Pla, i 12 emprenedors, anomenats tots ells dreamers), que no es coneixen entre ells amb antelació, tenen el repte de formar grups de 3 amb l'objectiu de generar aplicacions (apps per a mòbil) per a un dels quatre sectors estratègics que s'hauran seleccionat (salut, turisme, cultura..). Les idees es van presentar davant d'inversors a Londres i el millor equip de cada sector rebrà una guiatge per dur a terme el seu projecte amb èxit. Un cop a Barcelona, els emprenedors presenten el seu projecte al Mobile World Congress i s'instal·len en incubadores de la ciutat per materialitzar-lo.

Mentre que Pla participa a l'Imagine Express com a conseqüència d'haver guanyat les proves a l'IFest, en el cas de Ferrer s'hi va apuntar per lliure i la van triar, després que en l'anterior edició ho provés sense fortuna. També hi participen professionals en nom de les diferents empreses que ho patrocinen. El viatge el van realitzar amb el tren d'alta velocitat de Renfe-SNCF. Imagine Express el patrocinen una vintena d'empreses de diversos àmbits.