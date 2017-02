En marxa l'espai de recerca de feina per Internet que ha engegat el CIO de Manresa

El CIO de Manresa ha engegat aquest mes de febrer un projecte que pretén millorar i accelerar la incorporació de les persones demandants d´ocupació al món laboral mitjançant la cerca activa de feina per Internet. El projecte estarà en marxa fins al mes d´octubre d´aquest 2017, i és cofinançat pel Servei d´Ocupació de Catalunya i el Fons Europeu.

Per participar-hi és imprescindible estar inscrit/a al SOC com a demandant d´Ocupació i:

- Tenir definit un projecte professional

- Tenir disponibilitat i interès a participar-hi

- Coneixement del català/castellà

- Autonomia suficient en informàtica i Internet.

L´espai compta amb ordinadors amb connexió a internet per poder per a la recerca activa de feina. A més, l´espai disposa d´atenció personalitzada i suport de personal tècnic d'orientació laboral; recursos, informació i materials de suport per a optimitzar la recerca de feina (adequació del currículum a les candidatures, la carta de presentació...); un espai d'intercanvi entre els diferents participants i les orientadores; accés directe als diferents portals de feina; i finalment xarxes socials per a la recerca d'ocupació.

L´Espai de recerca de feina consta de 8 sessions i s´organitza en dos grups de 12 persones cadascun, un de dilluns i dimecres i l´altre de dimarts i dijous de 9 a 1 del migdia. Es preveu que al llarg del 2017 hi participin com a mínim 125 persones.

Aquest projecte, dut a terme al CIO des de fa uns anys, ha permès que durant l´any 2016 un 48% dels participants trobessin feina mentre assistien a l´Espai o posteriorment. De les 160 persones que van participar a l´Espai de Recerca, 77 van incorporar-se al mercat de treball.

Les persones que es vulguin inscriure a l´Espai de recerca poden adreçar-se directament a l´Oficina de treball del SOC i al CIO, al carrer Verge de l'Alba - Antic edifici Casa Caritat