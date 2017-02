Es reuneix per primer cop un consell territorial per vetllar per la salut pública de la Catalunya Central

Un consell format per representants de la Generalitat i de Salut Pública, del món local, acadèmic, tercer sector, teixit associatiu, col·legis professionals i proveïdors de salut vetllaran per a la salut pública de la Catalunya Central. L'objectiu d'aquest consell territorial és treballar de forma transversal la salut en totes les polítiques. El Govern ha iniciat el desplegament dels consells territorials arreu del país i des d'aquest dilluns el de la Catalunya Central ha fet el seu primer pas. Segons fonts de la Generalitat, factors com ara econòmics, socials, polítics o ambientals poden afectar en l'estat de salut dels habitants d'un territori i, de fet, s'estima que un 80% dels determinants sobre la salut es troben fora del sistema sanitari. En el marc de la primera sessió del consell, s'ha presentat un primer diagnòstic de salut de les comarques centrals a partir de les dades demogràfiques, de desigualtat, i d'acord amb els indicadors bàsics de salut.

Fruit del debat generat en aquesta primera sessió, on han estat presents les especificitats i necessitats percebudes des d´aquestes comarques, s´han identificat diferents oportunitats de millora que es treballaran en comissions tècniques.

La delegada del Govern ha fet referència al treball positiu que s'està fent a nivell territorial, més concretament ha parlat de l'envelliment i vulnerabilitat de la gent gran, i com són atesos des del sistema sanitari.

De la seva banda, el secretari de Salut Pública ha remarcat que el Consell d'aquest dilluns ha estat el que ha gaudit de més participació de tots els celebrats fins ara. A més, ha volgut senyalar que la salut ha d'estar a totes les polítiques coordinant-se a tots els nivells.