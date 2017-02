L'Oms i de Prat guanya una de les fases en un campionat internacional de robòtica

Alumnes de secundària de l'escola Oms i de Prat de Manresa han obtingut diferents premis en una de les primeres fases del concurs d'àmbit mundial First Lego League, un campionat que uneix robòtica i investigació.

L'escola manresana va aconseguir en l'edició celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) els premis al millor projecte científic i el premi al millor comportament del robot, guardons que s´atorguen a l´equip que obté més punts a la competició de robots. Cal remarcar que, d´un total de 16 equips participants, els equips de l´Oms i de Prat es van classificar en primera, tercera i quarta posició a la taula de robots.

Malgrat aquestes bones classificacions, els equips del centre manresà no es van poder classificar per a la següent fase, ja que la organització del concurs va considerar que el millor equip, que tenia més bones valoracions en d'altres apartats, era un altre.

Aquest era el cinquè any consecutiu, que l´Oms i de Prat participava a la First Lego League, i el segon que el guanyava. Enguany, hi han participat tres grups formats per alumnes de 2n a 3r d´ESO.

Més enllà dels premis, el centre manresà vol destacar els moments inoblidables, les experiències viscudes i, sobretot, l'esforç, dedicació i constància que han demostrat al llarg de 6 mesos de preparació.