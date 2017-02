Línies urbanes dels FGC: Per a alguns, Manresa ja té metro

Manresa té metro? No, però per a alguns gairebé.

Divuit mil viatgers van fer servir els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per moure's per la ciutat l'any passat, o sigui, com a transport públic urbà. Es tracta de persones que es desplacen entre les estacions de Manresa Alta, Baixador i Viladordis.

Són 17.949 viatgers que es mouen internament a Manresa amb els Catalans del total de 261.096 moviments que es van comptabilitzar el 2016 a les tres estacions de la capital del Bages, el que suposa pràcticament el 7%. El 93% restant va sortir de Manresa per anar a altres destinacions.

Dels divuit mil moviments interns a Manresa, l'estació que en va registrar més va ser la de Manresa Viladordis amb 7.283, el 40,5% del total.

La segona posició l'ocupen els 6.588 moviments de Manresa Baixador, el 36,7%, i la darrera és per als 4.078 viatgers que es van comptabilitzat a Manresa Alta, que representa el 22,7%.

L'estació que és més perifèrica és la que té més requesta entre els usuaris que volen fer servir el ferrocarril de metro, seguida del cèntric Baixador del carrer del Primer de Maig. Manresa Alta és un nus de comunicacions dotat de pàrquing que comparteix amb l'estació d'autobusos de la ciutat, però pel que fa a moviments interns és la menys rellevant.

Les tornes es giren quan s'analitza el total de la demanda de les tres estacions. En aquest cas del total de 261.096 moviments, la part del lleó se l'emporta a molta distància de les altres Manresa Baixador amb 130.086 viatgers, el 50%. En segona posició se situa Manresa Alta amb 74.631 viatgers, el 29%, i a la cua hi ha Viladordis amb 56.379 moviment, el 21% del total.

Viladordis, l'estació més utilitzada per fer moviments interns és la que menys viatgers té en total. Mentre que de les tres estacions que hi ha a la capital del Bages, la que continua absorbint el gros de passatgers és la que connecta més directament amb el centre de la ciutat: Manresa Baixador.

El tren tarda només 2 minuts a fer el trajecte de Manresa Alta a Viladordis. Si busquem una equivalència en el servei de bus urbà correspon a la línia 8, que per cobrir el mateix recorregut necessita 14 minuts condicionats al trànsit que hi hagi, cosa que no passa amb el ferrocarril. De 6 a 10 del matí surten tres trens cada hora en direcció a Barcelona. Després, entre les 11 del matí i la 1 de la tarda, un cada hora i a partir de la 1 dos trens cada hora.

Ràpid i puntual

Així que per fer servir el ferrocarril de metro s'han de tenir els horaris ben apamats mentre que la L8 del bus urbà ofereix tres trajectes cada hora.

Els usuaris del metro manresà valoren l'estalvi de temps, la puntualitat, l'absència d'incidències i la cobertura amb autobusos quan s'anuncia que n'hi haurà alguna per manteniment.

També, que sempre es pot seure, els vagons són còmodes i nets, i amb la integració tarifària cada viatge surt per una mica menys d'un euro.