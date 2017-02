La PAHC allotja Zadik en un pis del bloc ocupat del carrer Gaudí

G. C.

Roda de premsa, aquets matí, per explicar el cas de Zadik, a la dreta de la taula

Roda de premsa, aquets matí, per explicar el cas de Zadik, a la dreta de la taula G. C.

La PAHC Bages ha facilitat a Zadik una llar definitiva a Manresa: un dels pisos que la plataforma té al bloc ocupat 6, situat al carrer de Gaudí de la capital del Bages. Així ho ha anunciat la plataforma antidesnonaments aquest dimarts al matí. Amb Zadik, seran nou les famílies que actualment viuran al bloc 6 de la PAHC, que en té cinc més ocupats, si bé d'aquests només en gestiona quatre directament.

Zadik és una persona sense sostre que, segons ha afirmat darrerament i de manera repetida la PAHC, fa vuit 8 anys que viu Manresa, no cobra cap ingrés, pateix problemes de salut i l'única xarxa social que té és a Manresa, de manera que vol quedar-s'hi a viure. Per tot això, l'afectat s'ha negat sempre a acceptar la solució que li oferien els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, que era traslladar-lo a un alberg per a persones sense sostre a Barcelona.

Després de diversos estira i arronsa, en els quals l'Ajuntament ha cedit dues vegades a les pressiones de la PAHC -inclosa una ocupació del vestíbul de l'ajuntament i ha allotjat Zadik durant un mes i mig a l'alberg del Carme, la plataforma antidesnonaments ha actuat per buscar un habitatge a aquest sense sostre a Manresa.

En la roda de premsa d'aquest dimarts al matí, la PAHC ha tornat a criticar l'actuació municipal, declarant que "l'Ajuntament no ha sabut donar resposta" a aquest ciutadà malgrat tenir a la ciutat "més de 7.500 pisos buits".