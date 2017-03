El bus urbà de Manresa incorpora una nova targeta bonificada per a aturats

El servei de bus urbà de Manresa ha incorporat una nova targeta T-mes (abonament mensual personal intransferible) bonificada per a persones en situació d´atur. El preu serà de 9,95 euros, que equival al d´una targeta T10 d´una zona. Aquest títol es podrà comprar a l´estació d´autobusos de Manresa. Serà una T-mes amb un descompte del 80%.

Per poder obtenir el títol, caldrà presentar una certificació específica emesa pel SEPE (Servicio Público Empleo Estatal) o pel SOC (Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya). Per a més informació sobre aquest nou títol es pot consutar el web de l'ATM.



Pròrroga de targetes

Una altra novetat és que els títols de transport integrats, la T-10 i la T-mes del bus urbà del 2016 es podran utilitzar fins a finals del 2017.

Segons ha informat l'Ajuntament de Manresa, gràcies a la congelació de tarifes d´aquest 2017, l´Autoritat del Transport Metropolità ha decidit que els títols de transport integrats es podran fer servir fins a finals d´any; també es farà amb els títols propis del bus urbà, com la T-10, la T-mes i la T-2.



La T-Bonificada no

La T-Bonificada del bus urbà, però, sí que ha caducat el 28 de febrer i cal renovar-la a les oficines de l´OAC de l´Ajuntament.

Aquelles persones que disposin de títols de transport integrat adquirit el 2016 podran utilitzar-lo fins a finals d´any. Aquest any, en no haver-hi increment del preu en les tarifes dels diferents títols propis i de l´ATM, aq uells títols que tenien caducitat a dia 28 de febrer quedaran prorrogats, de manera excepcional, fins al 31 de desembre del 2017. Així doncs, tots els títols del 2016, inclosos els títols propis, les T-10, T-Mes i T-2 del 2016, excepte la T-Bonificada, es podran fer servir fins a finals d´any.

La T-Bonificada sí que caduca el 28 de febrer, com ja s´ha informat, i s´ha de renovar a les oficines de l´OAC de l´Ajuntament per poder gaudir de la gratuïtat del servei. En cas que no s´hagi renovat, caldrà pagar el bitllet.

Per poder perllongar la vida útil de les targetes caldrà modificar moltes de les màquines validadores, motiu pel qual és possible que durant aquests dies sorgeixi alguna incidència amb les targetes adquirides durant el 2016. En cas de problemes derivats de la validació de targetes, cal adreçar-se als centres d´atenció al client.