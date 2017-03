El Carnabars obre aquest divendres tres dies de festa pels carrers de Manresa

Manresa es prepara per celebrar els dies 3, 4 i 12 de març la Carnavalada a la Manresana, tres dies de disbauxa que per quart any consecutiu es presenten en un programa conjunt ple de sorpreses i bon humor adreçades a tots els públics i que és fruit de la unió de l'esforç de diverses entitats de la ciutat, a més a més de l'Ajuntament, i d'un gran nombre de col·laboradors.

Aquest divendres, 3 de març, arrencarà la festa amb la celebració del Carnabars. L'endemà, dissabte, continuarà la moguda amb la Rua de la Carnavalada, que presenta com a novetat destacada que totes les persones que vinguin disfressades amb la seva mascota tindran un obsequi i la millor mascota disfressada tindrà un premi especial.

I, finalment, el diumenge 12 de març al matí tindrà lloc una nova edició d'un Carnestoltes Infantil, que repeteix el recorregut establert l'any passat, amb sortida a La Plana de l'Om i un final de festa a la plaça de la Font de les Oques.

Els actes del divendres 3 i dissabte 4 estan organitzats per Xàldiga-Taller de Festes i l´Associació Cultural La Gatzara Fot-li Foc. I el Carnestoltes Infantil de diumenge 12 està organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d'Imagina´t i AMPA de la ciutat.



El Carnabars, divendres 3 de març



El Carnabars dóna el tret de sortida del Carnaval de Manresa i enguany arriba a la 6ena edició amb la tradicional rua per 16 bars diferents de la ciutat.

Considerant que a Manresa la Festa de la Llum és molt propera al Carnestoltes, es va decidir que el personatge conductor de la festa creada des del Cafè l'Havana i l'Associació de joves Alternativa Cultural, actualment anomenada Associació Cultural La Gatzara Fot-li Foc, fos un gegant boig en representació satírica del Bisbe Galceran Sacosta.

Amb la intenció de retornar la festa del carnestoltes al jovent de Manresa, aquesta rua començarà a les 19 h a l´alçada de la Biblioteca del Casino del Passeig Pere III de Manresa i acabarà al Sielu, a les 24 h amb el grup Ayawascat.

El recorregut passarà pels bars següents: La Taverna del Pintxo, Ítaca, Cal Manel, Espai Rubiralta, Moe's, El Cafè del Taller, Vermuteria Santa Rita, Nais, Toni´s, I grega, Havana, Barbacoa, la Taverna dels 7 turons, la Gramola, El Celler i fi de festa a El Sielu.

Aquest any, i com a novetat, s'introdueixen les targetes del Carnabars, distintiu que permetrà als participants adquirir les cerveses i pintxos a un preu reduït durant tot el recorregut i també ofereixen avantatges en l'entrada al Sielu. Les targetes es troben ja als establiments Cal Manel, Toni's i Cafè l'Havana a un preu de 2 euros.

Com ja és habitual, es comptarà amb un grup d'animació durant la rua, que enguany seran els manresans Batrakes, un grup de grallers de la ciutat, els Gegants del Carnabars i de la Carnavalada.



La Rua de la Carnavalada, dissabte 4 de març

El dissabte 4 de març torna per quart any consecutiu la rua de la Carnavalada organitzada per Xàldiga-Taller de festes, entitat que convida a assistir-hi a tothom que tingui ganes de passar-s´ho bé (famílies, associacions, esplais, entitats).

La concentració de la rua serà a la plaça Infants, de 17 h a 18 h per a totes les carrosses, comparses, i participants en general. Durant aquesta estona hi haurà animació, dj´s, batucades (tabalers de Xàldiga, Els Reis del so, Las Vilatukades), gegants, un photocall, es realitzaran les inscripcions i altres sorpreses.

A les 18 h arrencarà la rua amb el següent recorregut definitiu: plaça Infants, muralla del Carme, Passeig Pere III, plaça Crist Rei, prolongació Àngel Guimerà, carrer de Carrasco i Formiguera, carrer Súria, carrer de la Font del Gat i carrer Abat Oliba.

Quan s´arribi a Cal Xavi començarà el final de festa, amb inflables, xocolatada, animació, dj's i entrega de premis. Com a novetat, totes les persones que vagin disfressades amb la seva mascota tindran un obsequi i la millor mascota disfressada tindrà un premi especial.

Tota la informació i inscripcions per poder participar a la rua com a comparsa o carrossa es pot trobar a la web de www.xaldiga.cat.



Carnestoltes Infantil, diumenge 12 de març

Una vegada més, el rei i la reina del Carnestoltes, acompanyaran la rua infantil més sonada i més esperada pels nens i nenes de la ciutat, que enguany celebrarà la seva 39a edició i es dedica al món del còmic.

Enguany s´hi han inscrit disset AMPA i organitzacions de Manresa, que aplegaran unes 2.200 persones, entre pares, mares i infants. Les AMPA inscrites són:

- AMPA CEIP Bages: Els colors del còmic

- AMPA Escola Oms i de Prat: Els barrufets

- AMPA CEIP La Font: Súper herois de còmic

- AMPA CEIP La Flama: Heroïnes i herois

- Escola Espill: El niu dels Marsupilamis

- AMPA FEDAC Manresa: Els súper còmic Art

- AMPA CEIP Sant Ignasi: Batnasi (Batmen, Catwomen i Joker)

- AMPA CEIP Puigberenguer: El cinema còmic

- AMPA CEIP La Sèquia: Batmen i Catwomen

- AMPA Escola Vedruna: Superherois Batmen i companyia

- AMPA CEIP Valldaura: El món del còmic

- AMPA Escola Joviat: Batmen i Robins

- AMPA Escola Ave Maria: Ave mòbil amb Batmen i Batwomen

- AMPA CEIP Ítaca: Superherois i superheroïnes i els seus amics

- AMPA Les Bases : Els ratpenats (Batmen, Batgirls, Joker)

- AMPA Escola La Salle: Avengers: Els Capità Amèrica

- Famílies i Llars del Pla Educatiu d´Entorn: El món del còmic

Juntament amb els grups musicals i d´animació (entre altres els Tabalers de Xàldiga, Escola de Gralles dels Geganters de Manresa, els Batrakes) i les famílies que s´afegeixin al final de la rua seran gairebé 3.000 les persones que recorreran la ciutat.

A les 11.30 h s´iniciarà la cercavila des de la Plana de l´Om acompanyats per tabalers, batucades, grallers, grups de música popular i una nova carrossa remodelada amb motius referents al món del còmic.

En base a l´avaluació per part d´organitzadors i participants del recorregut de l´any 2016, que permet gaudir d´una major amplitud, seguretat a l´hora de descarregar les carrosses amb infants petits i evitar colls d´ampolla, es consolida el següent recorregut: plana de l´Om, Born, plaça Sant Domènec, Passeig Pere III, carrer Àngel Guimerà, plaça Lluís Companys, carrer Carrasco i Formiguera fins a la Plaça de les Oques.

El fi de festa, serà aproximadament a partir de les 13 h a la mateixes Plaça de les Oques amb l´animador Pep Callau.

El Carnestoltes Infantil l´organitza l´Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d'Imaginat, AMPA de la ciutat, nombrosos voluntaris i el suport de La Disfressa, Lolita Rovira maquillatge, La Gresca i els Geganters de Manresa.

En cas de pluja continuada, s'informarà oportunament i se suspendrà l'acte.

Difusió



S´han editat 10.000 díptics amb el programa conjunt de la Carnavalada a la Manresana 2017, i cartells de les tres rues, que es poden trobar a equipaments públics (Biblioteques, centres cívics, edificis municipals, Kursaal, OAC, Centre Cultural El Casino), a les escoles, llars d´infants i establiments comercials del Centre Històric i altres carrers de la ciutat.



Consells de Seguretat

L´organització de les diferents rues de Carnestoltes, recorden que durant els actes de la Carnavalada a la Manresana, cal respectar la convivència i adoptar un seguit de mesures, per tal de prevenir possibles accidents i danys i garantir el màxima la seguretat de la festa.

En aquest sentit, és important estar al cas de la informació emesa per l´Ajuntament i la que facilitin els mitjans de comunicació, informar-se dels llocs per on passen les rues i, seguir, al llarg dels recorreguts, les recomanacions dels organitzadors i agents d´autoritat. Cal respectar també la normativa relativa al consum i venda de begudes alcohòliques.



Afectacions al trànsit

Dissabte 4 de març

Amb motiu de la celebració de la Carnavalada a la Manresana, la Policia Local informa que:

-Es prohibirà l´estacionament als següents llocs: c. Abat Oliba, ambdós costats entre Valentí Almirall i Balmes; c. Infants; Muralla del Carme a ctra. de Vic i Muralla a la plaça Infants.

-A partir de les 14 h, aproximadament, hi hauran els següents canvis de circulació:

-Amb motiu de la concentració de comparses, i el posterior inici de la rua, es tallarà la circulació la Muralla del Carme, de Vic-Muralla a Infants i el carrer i la plaça Infants.

-Una vegada totes les comparses surtin del punt d´origen es realitzaran talls de circulació de forma dinàmica pels llocs on passi el cercavila.

-Amb motiu del muntatge i l´acte de final de festa de la Carnavalada, es tallarà la circulació el carrer Abat Oliba, entre Valentí Almirall i Balmes.

Diumenge12 de març

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes Infantil:

-A partir de les 7 h, es prohibirà l´estacionament al carrer Carrasco i Formiguera des del carrer Guimerà fins el carrer Ginjoler, i a partir de les 10.45 h, aproximadament, hi hauran els següents canvis de circulació:

-Amb motiu de la concentració de comparses, i el posterior inici de la rua, es tallarà la circulació a la plaça Reforma, c. Santa Llúcia i s´obligarà als vehicles que circulin pel c. Santa Maria a girar a la dreta a la plaça Montserrat i continuar pel c. Campanes.

-Una vegada totes les comparses surtin de la plaça Sant Domènec per entrar al Passeig es tallarà la circulació a la Muralla de Sant Domènec amb Ctra. de Cardona i de Vic a l´alçada de la Plaça Bonavista.

-No es preveuen desviaments del transport públic urbà – Bus Manresa, atès que no es veurà afectat pels tancaments de trànsit fixes. La parada de transport públic interurbana "Pl. Europa" quedarà anul·lada el dissabte 4 de març entre les 14 h i les 18 h.