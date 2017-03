Festa nocturna al Peguera per presentar projectes educatius innovadors

ARXIU PARTICULAR

Preperatius per la I Mostra de Projectes a l´institut Lluís de Peguera

Preperatius per la I Mostra de Projectes a l´institut Lluís de Peguera ARXIU PARTICULAR

L´institut Lluís de Peguera de Manresa organitza una festa nocturna per aquest divendres per mostrar els projectes educatius innovadors elaborats pels estudiants del centre. La cita s´ha batejat amb el nom de Peguera´s Night, i es desenvoluparà entre les 9 i les 11 del vespre en un to festiu i participatiu.

La mostra és oberta al públic i comptarà amb la participació de l´alumnat, pares i mares, professors i tota la comunitat educativa del centre.

Els projectes es presentaran simultàniament al llarg de dues hores. També hi haurà actuacions musicals, animació per part del senyor Lluís de Peguera i el fantasma del Peguera.

La temàtica dels projectes és diversa. N´hi ha del món de la comunicació, meteorologia, l´Anella Verda, La web de ciències, treballs de recerca, robòtica o musicals.

A les 9 del vespre la directora de l´institut, Assumpta Pla, i l´equip directiu donaran la benvinguda als assistents a la sala d´actes. Els acompanyaran el grup musical de primer de batxillerat Xaranga i les cançons dels estudiants de primer d´ESO. A l´entrada hi haurà escultures de llum, espai per fer-se fotos amb el senyor Lluís de Peguera, música en directe i servei de bar. També hi haurà un equip d´alumnes que faran de reporters, fotògrafs i animadors.

La cloenda es farà a les 11 del vespre al pati del centre amb una coreografia a càrrec d´alumnes de batxillerat. A la sortida els assistents podran fer una valoració de la mostra amb un sistema de votacions amb emoticons.