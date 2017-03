La Font inicia el procés per rellevar Josep Rueda al capdavant de l'ens veïnal

L'Associació de Veïns de la Font dels Capellans celebrarà el proper dia 25 d'aquest mes a la tarda l'assemblea general per triar el president que ha de rellevar Josep Rueda, que ha estat vincuat a l'ens veïnal prop de 40 anys i l'ha presidit durant els darrers 34. Tal com va avançar Regió7 el juliol passat, Rueda ha decidit plegar.

Aquets dimecres mateix es començarà a repartir per les bústies del barri una carta informant de la convocatòria de l'assemblea i, també, de l'obertura d'un termini de quinze dies per poder presentar candidatura per presidir l'entitat.

Ara ja hi ha un veí del barri disposat a agafar les regnes de l'associació de veïns quan Rueda les deixi anar definitivament, però, tenint en compte que justament ara s'ha obert el termini perquè es presenti més gent per assumir aquesta responsabilitat, la persona en qüestió ha preferit deixar passar aquest marge de temps abans que en transcendeixi la identitat per respecte als altres veïns i veïnes del barri que vulguin postular-se per fer aquesta feina, tot i que és bastant difícil que en surtin més. I és que una de les principals dificultats amb què es troben les associacions de veïns és la manca de relleu, que fa que els presidents i juntes es vagin repetint o que, si pleguen, costi molt trobar-los relleu. No cal anargaire enrere per trobar el darrer cas. Al barri de la Balconada l'associació de veïns va estar a punt de desparèixer abans no va sortir una nova junta i president, Mariano Jiménez, que es posessin al capdavant de l'entitat, el gener passat.

A la Font, Rueda ja va avisar fa temps que volia plegar, però, com que no va sortir ningú per subsituir-lo, va optar per allargar un temps més la seva feina com a president veïnal. L'estiu passat, quan va anunciar que plegava, ja va recalcar que era definitiu.