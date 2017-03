Manresa celebrarà diumenge el 21è Fora Stocks

Torna la fira Fora Stocks al primer i segon tram del Passeig de Pere III de Manresa.

Serà diumenge durant tot el dia. Joan Tomasa, vicepresident de Manresa+Comerç ha explicat en roda de premsa que trenta-cinc comerços trauran el gènere al carrer a preus de final de temporada. Com en edicions anteriors, el segon tram del Passeig serà on s'instal·laran els concessionaris de vehicles. Al primer tram hi haurà comerços de roba, rellotges, sabates, parament de la llar i bijuteria, entre molts d'altres productes.

Davant de Crist Rei hi haurà inflables per a la canalla i es podran fer passejades en poni.

Tomasa ha assegurat que es manté el format de la fira perquè es tracta d'un model "que funciona" i va esperar que el temps acompanyés perquè els compradors poguessin triar i remenar còmodament.

El vicepresident de Manresa+Comerç ha recordat que en l'anterior edició de la fira, que va ser la vintena, ja es va notar una represa important de l'activitat i va expressar que la nova edició de diumenge la confirmi.