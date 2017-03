'Nou' xamfrà al capdavall de la Baixada dels Drets

Els treballs d'enderroc de tres cases al xamfrà entre la Baixada dels Drets i la plaça de Sant Ignasi han acabat i, també, l'adequació de l'espai.

En lloc de deixar-lo tot buit, l'Ajuntament, que ha fet les tasques d'enderroc de manera subsidiària, hi ha mantingut dempeus una façana, de manera que fa l'efecte que hi ha una casa, si bé darrere no hi ha res i i les obertures estan totes tapiades.