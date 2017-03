El POUM de Manresa s'aprovarà en un ple extraordinari el 30 de març

L´aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa es debatrà i es votarà en un ple municipal extraordinari, que tindrà lloc el dia 30 de març a les 7 de la tarda. Així s´ha acordat en la darrera reunió de la Comissió de Seguiment del POUM que ha tancat cinc anys de feina. Tot seguit, l´equip de govern i grups municipals han fet una valoració del procés d´elaboració del pla urbanístic.

En una compareixença davant la premsa conjunta de l´equip de govern i grups municipals, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat que "atesa la transcendència d'aquest document, hem decidit que sigui debatut en un Ple extraordinari, amb un únic punt a l´ordre del dia, cosa que ens permetrà tenir el temps necessari perquè tots els grups municipals puguin exposar els seus posicionaments". Si s´aprova provisionalment, el document quedarà pendent tan sols de l´aprovació definitiva per part de la Generalitat i entrarà en vigor en substitució del planejament vigent, que data de 1997.

La Comissió de Seguiment ha fet l´última reunió, amb la qual es tanquen cinc anys de feina durant els quals ha fet 28 sessions. A la roda de premsa hi ha assistit l´alcalde, Valentí Junyent; el regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy; el regidor de Qualitat Urbana i Serveis, Jordi Serracanta; i els representants de grups municipals del PSC, Felip González; C´s, Miguel Cerezo, i el regidor no adscrit Miquel Davins. El grup municipal de la CUP ha declinat la seva participació, així com el regidor de DM, Ton Serra, qui s´acaba d´incorporar al consistori i gairebé no ha pogut participar a la comissió de seguiment. Cal recordar que la CUP va posar condicions a principis d'any per mantenir el seu suport al document.

La Comissió es va constituir per acord de ple del 21 de juny de 2012, data també de l´acord per a l´inici de la redacció del POUM. Fins a l'aprovació de l'Avanç de pla (juny de 2013), es van realitzar 6 sessions. Entre l'Avanç de pla i l´aprovació inicial (març 2015) es van realitzar 11 sessions més. I després de l'exposició pública (fins al 30 de setembre de 2015) i la gestió de les al·legacions es van remprendre els treballs de la comissió, amb 11 sessions més des del desembre de 2015 fins avui. 28 reunions en total.



341 al·legacions

El regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, ha recordat en la roda de premsa que a la "Comissió de Seguiment hem exposat, debatut, explicat, treballat" i ha considerat que "la participació ha estat molt important per part de tothom". Aloy ha explicat que el POUM ha rebut un total de 341 al·legacions de particulars, entitats, institucions i grups municipals, de les quals 127 han estat estimades totalment, i 114 parcialment, de manera que prop del 70% han estat incorporades d´alguna manera al document final.

Marc Aloy i també l´alcalde i el regidor Jordi Serracanta han agraït "la feina de tots els que han format part de la Comissió de Seguiment, tant càrrecs electes com tècnics, del mandat municipal actual i de l´anterior, i també de l´equip redactor del pla". En la seva intervenció, l´alcalde també ha desitjat que "l´esperit de treball conjunt del POUM es pugui traslladar a d´altres grans temes de la ciutat".

Al seu torn, el regidor de Qualitat Urbana i Serveis, Jordi Serracanta, ha recordat que es tracta d´un document complex, que "posa a prova el nivell de la ciutat i la seva capacitat de repensar-se". Serracanta ha considerat que "s´ha fet i s´ha fet molt bé, podem estar satisfets de la implicació i el treball fet, que ha estat transparent i participatiu", i hi ha afegit que cinc anys per a l´elaboració del POUM d´una capital com Manresa "és un termini prou raonable i positiu".



Valoracions de l'oposició

Tot seguit, els grups municipals han fet les seves valoracions. El president del grup del PSC, Felip González, ha expressat la seva satisfacció per poder participar a la roda de premsa conjunta i manifestat el seu reconeixement als regidors actuals del seu grup i els del mandat anterior per la seva feina, així com als membres de l´equip de govern actual i l´anterior.

Per al regidor del PSC, "el POUM que es portarà a aprovació el dia 30 segur que és millor que el que vam aprovar el març del 2015, perquè inclou les al·legacions ciutadanes, les aportacions de la Comissió d´Urbanisme i les aportacions dels partits. I també el propi equip tècnic que l´ha elaborat ha pogut madurar el document". González ha volgut fer explícit el seu agraïment a l´equip tècnic de l´àrea de Territori de l´Ajuntament i a l´e quip redactor del nou document de planejament.

Al seu torn, el regidor de C´s Miguel Cerezo ha agraït també als tècnics municipals, l´equip redactor i els membres de l´equip de govern la seva tasca i el fet que "hagin estat oberts sempre a ajudar-nos i aclarir els dubtes que hem tingut".

En la mateixa línia, el regidor Miquel Davins ha explicat que coneix bé el POUM pel fet que va ser regidor de govern en el mandat anterior i "conec i em consta la bona tasca de l´equip redactor i l´equip tècnic de Territori". Davins també ha agraït els regidors del govern per "la tasca feta i per l´aclariment de dubtes".



Seixanta mesos

A preguntes dels periodistes, els participants a la roda de premsa han volgut deixar clar que compareixença d´avui servia per posar punt i final a la tasca de la Comissió i determinar que el document actual és definitiu i per tant, "tota la cera és a l´altar", en paraules de Marc Aloy. L´alcalde Valentí Junyent ha assegurat que "s´ha treballat més de 60 mesos i avui donem a conèixer conjuntament que el document, al qual els grups han col·laborat activament, està tancat". Ha quedat clar, però, que el posicionament polític de cadascun dels grups i el sentit del vot en el Ple Municipal és independent de la compareixença d´avui i cada grup el concretarà quan cregui convenient.

Els membres de l´equip de govern han definit el POUM que es porta a aprovació inicial com un document que aposta per una ciutat compacta, que no preveu grans creixements sinó la transformació i compleció de l´espai urbà actual, que pretén disposar de més eines per aconseguir la revitalització del Centre Històric, amb respecte per l´entorn natural, que s´ha de preservar i millorar.