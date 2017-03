Els tràmits en línia es multipliquen per tres els últims cinc anys a l'Ajuntament

Els tràmits en línia a l'Ajuntament de Manresa s'han triplicat en 5 anys. Dels 3.085 que hi va haver el 2011 s'ha passat als 9.124 el 2016. El 2007 només se'n feien 872. Les altes de vehicles i la petició d'informació per part de despatxos de notari en representació d'algun ciutadà són amb diferència, les més utilitzades. Darrere seu hi ha les altes o baixes de domiciliacions bancàries de tributs, queixes i suggeriments i informes acreditatius del pagament de tributs. Tot això per Internet, sense trepitjar les oficines municipals

Gairebé la meitat dels 318 tràmits que pot atendre l'Ajuntament es poden dur a terme actualment per ordinador i, més recentment, amb el mòbil. Dels 67.200 que va atendre l'any passat el consistori, 9.124 van ser a través d'Internet. Representa el 14 %.

La xifra es vol incrementar «per facilitar els serveis als ciutadans i la seva relació amb l'Ajuntament», segons la regidora d'Indústria i Comunicació, Àuria Caus. Per fer-ho s'ha estrenat una nova aplicació anomenada MobileID que millora els sistemes de consulta i gestió a través del mòbil. Manresa és la segona ciutat de Catalunya a implantar aquest sistema després de Barcelona.



Primer, temes econòmics

Els temes econòmics són els que han experimentat un creixement més important telemàticament. Aquí hi entrarien els gestions com les altes de vehicles, tràmits que sol·liciten gestories i notaries, o domiciliacions bancàries. El 2016 hi va haver un augment de l'ús de les noves tecnologies de poc més del 60 % respecte de l'any anterior.

El segon bloc que ha experimentat un augment més important és el relacionat amb informació general, amb el 9,31%. Aquí hi entrarien aspectes com queixes i suggeriments o el registre d'instàncies d'entitats i associacions per celebrar esdeveniments.

Els serveis a les persones queda en tercer lloc amb el 8,20 %, seguit d'urbanisme, medi ambient i via pública amb el 7 %. Aquest últim capítol és on les empreses de serveis, per exemple, han de comunicar qualsevol tipus d'obres que es faci al carrer. També hi entren les notificacions d'avaries.

Comerç i fires i promoció de la ciutat ha augmentat el 6,13 %. Dins aquest bloc s'inclouen les demandes que rep el consistori de paradistes per participar a fires que se celebren a la ciutat. El 2016 en van ser 334, mentre que l'atenció de consultes i demandes del servei de comerç en va tenir 170.

Amb el 6,08 % d'increment respecte del 2015 hi ha els tràmits relacionats amb la població com la sol·licituds de certificats d'empadronament. El 2012 el bloc de població va registrar un pic de 1.178 tràmits. Va coincidir amb l'actualització de les dades del padró i molts ciutadans van enviar la informació requerida de forma telemàtica.

Finalment hi ha la seguretat ciutadana on s'inclouen aspectes com actes a la via pública.



Factures electròniques

Alguns pagaments també es poden fer via telemàtica. En aquest cas el percentatge no arriba al 2 % perquè la majoria ja estan domiciliats. Les factures econòmiques també han experimentat un augment important. El 2014 se'n van emetre 47, i el 2016 ja en van ser més de 6.000. L'increment s'explica perquè hi ha una normativa que detalla que les que són de més de 5.000 euros han de ser electròniques. Les empreses ja disposen d'un model estàndard per emetre les seves factures.



Identificació digital

Dels 149 tràmits que es poden fer via telemàtica, la majoria no requereixen una autenticació de qui la fa. 41 s'han de dur a terme amb PIN, i 29 amb un certificat digital o, ara, amb la nova aplicació de l'Ajuntament, el Mobile ID.

Segons la cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament, Montserrat Morera, amb aquest sistema «tenim identitat digital al mòbil». Per a Morera una de les limitacions que hi havia fins ara a l'hora de fer una gestió no presencial és que en alguns casos cal identificar-se i firmar. Sobretot es dóna en tràmits en què se sol·liciten dades personals. Amb el MobileID, que és gratuït, això queda resolt. Ara es treballa per fer el mateix en societats com gestories o notaries que treballen per compte de particulars.