Manresa programa una trentena d'actes amb motiu del Dia de les Dones

Manresa durà a terme una trentena d´actes al llarg d´aquest mes de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones que se celebra el pròxim 8 de març. N´hi ha de culturals, festius, d´esbarjo i també reivindicatius. Tots amb el mateix objectiu de reivindicar la igualtat entre l´home i la dona com un principi bàsic i fonamental en les societats democràtiques, i per denunciar les situacions de desigualtat que pateix encara la dona.

La presentació de les activitats s´ha fet aquest dijous al a l´Ajuntament de Manresa. Les activitats estan organitzades per la regidoria de la Dona a través del Servei d´Informació i Atenció a la Dona (SIAD), el Consell Municipal de la Dona i diferents entitats de la ciutat. Una de les novetats d´enguany és la 1a Cursa de la Dona. Per a la regidora de la Dona, Cristina Cruz, es tracta d´un programa "molt potent".

S´han programat activitats adreçades a infants i joves per treballar en la prevenció dels comportaments que porten a la desigualtat, ha explicat Carme Batista del SIAD. Hi haurà un concurs de fotografia per alumnes de primària perquè facin fotos que reflecteixin la igualtat a les aules, i un altre concurs per estudiants de secundària perquè captin imatges que fomentin la igualtat o escenes de les desigualtats encara existents.

També alumnes de primer, segon i tercer de diverses escoles de Manresa representaran una «Cantata per la igualtat» el dijous 9 de març a les 5 de la tarda al Conservatori. Hi participaran 230 nens i nenes. Es tracta d´una activitat pensada com una forma de sensibilitzar l´alumnat més jove de primària.



Acte institucional el 8 de març



El 8 de març se celebrarà l´acte institucional al saló de plens de l´Ajuntament de Manresa a les 8 del vespre. Serà presidit per l´alcalde, Valentí Junyent, i la delegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà. Durant l´acte s´interpretaran fragments de l´obra «Ens havíem barallat tant!», un diàleg entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany.

En aquest acte el Consell Municipal de la Dona llegirà el manifest. Enguany versarà sobre la dona en el mercat de treball i la feminització de la pobresa, ha explicat Montserrat Margarit, del Consell.

«I si fossis tu?» és el títol d´una altra de les activitats programades. En aquest cas des d´una perspectiva internacional i solidària. Consistirà en dinàmiques de grup per posar-se a la pell de les dones refugiades. És obert a tothom i es farà el 22 de març a les 5 de la tarda a la Casa de la Pau i la Solidaritat Flors Sirera.

Una sessió de Cine Club amb la pel·lícula Bar Bahar, la històries de tres joves palestines amb passaport israelià, o una exposició del col·lectiu de dones de Foto Art a l´hospital de Sant Joan de Déu, també formen part del programa d´activitats.

Pel que fa a la 1a Cursa de la Dona és organitzada per Vela Club Fitness amb la col·laboració de l´Estudi Pilates Elena Vers. Se celebrarà el 26 de març amb el lema «Juntes guanyem» i tindrà un recorregut de 5 quilòmetres que es podrà fer corrent o caminant. També s´ha pensat que hi puguin participar persones amb alguna mena de discapacitat. Les inscripcions s´han de fer al Vela Club.