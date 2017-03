La berguedana Núria Prat arriba a la final del premi d'alta cuina Le Cordon Bleu

L'estudiant de cuina Núria Prat Corominas, de l'Escola Joviat de Manresa, ha aconseguit un lloc a la final del 5è Premi Promeses de l'alta cuina que organitza anualment l'escola internacional Le Cordon Bleu de Madrid. Al costat d'altres nou finalistes, Prat competirà en la ronda decisiva el proper 20 d'abril, a la seu de l'entitat organitzadora. La recepta amb la qual ha arribat a la final és un "Conill mar i muntanya".

Seleccionats entre els alumnes de totes les escoles de cuina participants, els deu finalistes han superat diverses fases de selecció. Ja a la final, s'enfrontaran a una última prova de quatre hores a les cuines de Le Cordon Bleu en què tots competiran amb una mateixa matèria primera original i així podran demostrar la seva destresa i la seva creativitat en les cuines, tant en la forma de preparar-la com en alguns ingredients de la guarnició que l'acompanyi. L'objectiu final d'aquesta prova és que el jurat professional pugui avaluar la destresa, la qualitat tècnica, l'originalitat, el sabor, la presentació i la creativitat de cada plat preparat.

El guanyador aconseguirà una beca del 100% per cursar un diploma valorat en més de 23.000 € a Le Cordon Bleu Madrid, mentre que el segon classificat podrà estudiar amb un certificat a l'Escola valorat en més de 8.000 € a escollir entre les disciplines de Cuina , Pastisseria o Cuina Espanyola. I per a les escoles, l'organització premiarà el seu esforç amb una ajuda econòmica de 1.500 €, que es lliurarà al centre del primer classificat.

La V edició del Premi Promeses de l'alta cuina de la Universitat Francisco de Vitòria, té com a objectiu potenciar la capacitat i el talent dels joves oferint-los d'aquesta manera, un incentiu pel compromís en allò que els apassiona: la cuina. Fomentar l'estudi i estimular l'aprenentatge dels estudiants amb tècniques i eines que els converteixin en les noves promeses de la cuina en les seves diferents àrees.

Sobre el Premi Promeses de l'alta cuina.

El Premi Promeses de l'alta cuina està dirigit a cuiners de fins a 25 anys que cursen el seu últim any de formació d'un programa de cuina en alguna escola espanyola. Cada vegada són més les escoles i centres de tot Espanya que donen suport al Premi presentant als seus alumnes. Després de diverses fases de preselecció, arriben a la gran final, en la qual han de demostrar les seves habilitats davant d'un exigent jurat, que en edicions anteriors ha estat presidit per xefs de talla mundial, com Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui i Joan Roca, jurat de l'anterior edició. En paraules del mateix Roca: "És un premi que s'està consolidant, que porta ja una trajectòria molt sòlida. És molt important perquè ve d'una gran institució com és Le Cordon Bleu, però també perquè hi ha un compromís de l'organització realment extraordinari ".