La Carnavalada a la Manresana ha començat amb el Carnabars

La Carnavalada a la Manresana ha començat aquest divendres al vespre amb el Carnabars. Continuarà aquest dissabte amb la rua i s´acabarà el diumenge 12 de març amb el Carnestoltes Infantil on es preveu que hi participin més de 3.000 persones.

El Carnabars és organitzat pel col·lectiu La Gatzara. La comitiva ha arrancat a les 7 de la tarda de davant el Casino i té previst fer un recorregut per 16 bars diferents per fer un beure i un pintxo. A mesura que ha anat avançant el vespre s´hi ha anat afegint més gent. L´any passat hi van participar més de 500 persones, calculen els organitzadors.

L´animació és a càrrec grallers i el grup Batrakes, acompanyats pels gegants Rei de Bastos, la Puta d´Oros i el Bisbe de La Gatzara.

La Carnavalada continuarà aquest dissabte amb la rua organitzada per Xàldiga-Taller de festes. Té previst reunir com a mínim les 600 persones que hi van participar l´any passat.

De 5 a 6 de la tarda hi haurà concentració de carrosses, comparses i participants en general a la plaça Infants, on hi haurà animació i hi apareixeran el rei i la reina del carnestoltes.

Posteriorment començarà un recorregut per la ciutat fins arribar al carrer Abat Oliva per celebrar el final de la festa. Totes les persones que portin la seva mascota disfressada tindran un obsequi, i la mascota millor guarnida, un premi especial.

La Carnavalada a la Manresana s´acabarà el diumenge 12 de març amb el Carnestoltes Infantil. Ja s´hi han inscrit 17 Associacions de Mares i Pares d´Alumnes, que aplegaran unes 2.200 persones. Amb les que s´hi afegeixin per compte propi l´organització preveu superar els 3.000 participants.

La sortida serà a les 11.30 de la Plana de l´Om acompanyats per tabalers, batucades, grallers, grups de música popular i una nova carrossa amb motius referents al món del còmic.

El final de festa es preveu cap a la 1 del migdia a la plaça de les Oques, on hi haurà l´animador Pep Callau.