Manresa comptabilitza una xifra superior als 60.000 visitants durant la Fira de l'Aixada 2017

Manresa ha comptabilitzat la visita de més de 60.000 persones durant la darrera Fira de l´Aixada, segons el resultat de l´estudi dirigit pel professor Marc Bernardich Márquez, professor responsable de FUB e+i, que s´ha realitzat per primera vegada a la ciutat durant la celebració de la 20a edició d´aquest certamen medieval.

El treball de comptabilització, fruït de l´anàlisi de diverses magnituds i indicadors, situa l´afluència real a la Fira en una forquilla entre 59.657 i 71.684 persones, de les quals el 57.3% són manresans i el 42,3% són persones foranes. De les persones foranes el 21% són del Bages i el 21,3 de fora del Bages.

La informació sobre l´afluència de visitants així com una percepció "molt positiva" de la resposta del públic als nous espectacles i nous espais introduïts –carrer Vilanova i plaça Gispert- en aquesta edició han estat els punts ressaltats i valorats aquest matí en la roda de premsa a càrrec del regidor de Turisme i Festes de l´Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; del professor de la FUB, Marc Bernadich; i del responsable de l´Associació Manresa de Festa, Joan Orriols.

Durant l´acte s´ha fet entrega a Ignàsia González d´un premi consistent en visites guiades a la ciutat d´un sorteig organitzat per l´Oficina de Turisme amb motiu de la Fira.

Joan Calmet ha fet una valoració "positiva" de la nova edició de la Fira i ha ressaltat principalment "la incorporació del carrer del Balç amb la presència dels cuireters, que ha estat una aposta encertada que hem de consolidar els propers anys".

El regidor també ha destacat "l´ampliació d´espais a la plaça Gispert i carrer Vilanova, que ha estat possible gràcies al suport de veïns i comerciants de la zona". Per a Joan Calmet "aquest balanç positiu" ha de tenir continuïtat als propers anys, però sempre tenint en compte "el manteniment de la qualitat que distingeix la nostra fira medieval i el control pressupostari".

Pel que a la control d´assistència a la Fira, el regidor de Turisme ha dit que després de l´estudi realitzat per la FUB aquest any s´han resolt dos grans enigmes d´assistència a actes multitudinaris de la ciutat: "El Castell de Focs amb 20.000 persones i la Fira de l´Aixada amb 60.000. Són dades que ens permeten saber on som".



Control de vehicles i mostres de carrer.

Marc Bernadich ha explicat que l´estudi de comptabilització de visitants realitzat per la FUB durant el dissabte i diumenge passats, 25 i 26 de febrer, va consistir en controls d´entrada de vehicles a la ciutat a través de tres punts -la Ctra. de Vic, la Ctra. de Cardona i l´accés a la C-55. Aquesta observació va constatar un increment de vehicles respecte al trànsit habitual a la ciutat del 12,58% el dissabte i del 18,59% diumenge.

Aquest comptatge de vehicles representatiu (5.497) també comptabilitzava el número de passatgers (9.486) dins d´aquests vehicles. La valoració d´indicadors i magnituds de l´estudi també va incloure la realització de centenars de mostres d´afluència de persones recollides a peu de carrer als diferents espais de la Fira.

Bernadich ha assegurat que aquestes dades són "les primeres grans dades, al 90% de confiança" però que les properes setmanes "es continuaran afinant per aconseguir amb més detall el número d´assistents i amb més detalls els llocs de procedència per municipis d´aquests assistents".



700 persones han fet possible la Fira



Una de les característiques dela Fira de l´Aixada és la implicació de les entitats locals. Enguany han participat un total de 34 entitats que han posat en escena 637 voluntaris als quals cal afegir els 70 geganters (de dues colles i que sempre hi participen el diumenge dela Fira). En total 707 persones han fet possible la Fira de l´Aixada. D´aquestes persones s´ha fet càtering els dos dies per a un total de 457 persones (dissabte) i 532 persones (diumenge).



Els nous espectacles

Els nous espectacles han mantingut la línia i qualitat dels anys anteriors. Joan Orriols ha fet una valoració molt positiva dels canvis introduïts i de "la feina de coordinació de més de 700 persones". Per al representant de l´Associació Manresa de Festa "tots els grups introduïts han donat una riquesa artística i de continguts altíssima". Així mateix ha destacat que la Fira de l´Aixada té èxit perquè ha aconseguit "un equilibri adequat entre l´àmbit artístic i el firaire".

Entre les novetats incloses aquest any hi havia:



Moravians: Caudex festum. El grup de Moravians de l'Aixada el composa l'Esbart de Dansaires Manresans de l'Agrupació Cultural del Bages.

Cercavila dels ministrers. És un espectacle musical itinerant a càrrec dels Ministrers de l'Aixada. Aquesta Cercavila va celebrar el 10è aniversari del naixement del grup Ministrers de l'Aixada.

Col·lectiu Jueus de l´Aixada. Tant la secció juvenil com l'adulta del Col·lectiu de Jueus del Casal Cultural de Dansaires Manresans van renovar els seus espectacles amb la introducció de "Hi havia una vegada un rei" i "El gra de la veritat"

Baixem a la ciutat. De els grups Picarol – Cascavell i Esclop de l´Esbart Manresà de l´Agrupació Cultural del Bages

Jocs del Dimoni. El grup de Tabalons i Diablons de Xàldiga van oferir uns Jocs del Dimoni plens de llum, màgia, color i el so dels tabals.

2.000 nens



Les activitats amb més èxit han estat les participatives, especialment les dedicades als infants. A la Plana de l´Om els tallers d´encunyament de monedes, pintura romànica amb pigments i scriptorium han acollit 1.500 nens realitzant aquestes activitats. També han tingut molt bona acollida els tallers de cuir i de vímet i llana que han tingut entre 500 nens més. En total 2.000 nens han gaudit dels tallers infantils organitzats a la Fira de l´Aixada.



El Balç incrementa les visites el 52,67%



El carrer medieval del Balç continua sent un dels espais patrimonials de la ciutat que rep una major afluència de persones durant la Fira de l´Aixada. En aquesta edició, aquestes visites s´han incrementat de forma molt important, un 52,67% més que l´any passat. Si el 2016 va ser visitat per 8.344 persones, aquest any han estat 12.739 persones.

El carrer del Balç en aquesta edició va presentar la novetat de la presència dels cuireters del Balç, amb col·laboració amb el Gremi de Blanquers d´Igualada).

Des de l´Oficina de Turisme també van constatar un augment de l´interès de part dels visitants. Enguany, 448 persones van sol·licitar informació de temes turístics. L´any passat les persones que van demana informació en va ser 273. Des de l´Oficina de Turisme es van lliurar 1.592 fulletons d´informació turística de Manresa i 140 fulletons més de d´altres punts d´interès turístics del territori.



Altres números

S´ha facilitat aparcament a 108 vehicles i s´han lliurat 43 vals amb tarifes especials pels responsables de les parades assistents

Escenaris:296 metres quadrats d´escenaris repartits en cinc espais diferents

Tanques: 125 tanques

Bales de palla: 250

Roba de sac i altres:200 metres de roba per cobrir els espais i millorar l´entorn

Extintors: 22

Organització



L´èxit de la Fira ja estat possible també pel treball de les àrees municipals implicades: manteniment-electricistes, Policia Local, neteja, turisme i festes, mobilitat, comunicació, informàtica, cultura, Associació Manresa de Festa, Personal de muntatge i regidoria d´espais, Personal de la taula de coordinació artística.