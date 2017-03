Les obres que havien de transformar l'oficina de Correus fa sis mesos que estan aturades

Les persones que els darrers mesos han anat a l'oficina de Cor-reus de Manresa se l'han trobat amb plàstics i precintes en algunes obertures. Com si hi haguessin començat unes obres i les haguessin deixat a mig fer. Això, precisament, és el que ha passat.

Fonts de Correus han informat que els propietaris de la constructora que va guanyar el concurs públic per transformar l'oficina postal de tota la vida en un establiment amb l'estètica d'una botiga van posar a la venda l'empresa i això va fer que els proveïdors hi deixessin de treballar, i que hagi quedat la feina a mitges. A Manresa i en onze oficines més.

Regió7 va donar detalls el 6 de març passat de la transformació anunciada per Correus de l'oficina de la plaça d'Espanya. Passava per capgirar-ne l'aspecte per convertir-la en un establiment orientat a oferir una atenció més àgil, amb la simplificació dels processos i l'eliminació dels formularis impresos a canvi de posar a disposició de la clientela tauletes digitals per fer les comandes. Les obres van començar aquell març i van quedar aturades entre final de setembre i principi d'octubre.



Sense data de la represa

Les fonts de Correus expliquen que, després de celebrar el concurs públic i d'adjudicar les obres a l'empresa constructora guanyadora, la seva propietat la va posar a la venda, amb els consegüents efectes. Unes obres que havien de durar sis mesos, o nou com a màxim, segons estipulava el contracte, van quedar aturades al cap de mig any, i sense data de represa.

Per sortir de l'atzucac, hi ha una negociació a tres bandes entre Correus, l'empresa que va gua-nyar el concurs i la que va quedar en segon lloc, de manera que la primera renunciï al contracte i la segona se'n pugui fer càrrec i enllestir la feina. Per a això, però, cal establir el que ha gastat i ha cobrat l'empresa responsable en primera instància. Aquest tema és, segons les explicacions donades per Cor-reus, el que està allargant les converses. La idea va ser portar a terme l'esmentada adequació sense tancar l'oficina de Manresa ni traslladar-la a cap altre lloc mentrestant. Es tractava d'anar fent la transformació per trams. Per això no s'ha pogut dissimular que hagi quedat empantanegada.

Assignia Infraestructures és la responsable l'actuació. El desembre passat es va saber formalment que la família Monje, accionista de control de la constructora, l'havia posat a la venda, i des del dia 1 d'aquell mes l'empresa està en preconcurs de creditors. La brama ja va córrer abans. A banda de Manresa, també estava renovant les oficines de Terrassa, Sabadell, Tarragona, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Cornellà, Rubí i d'algunes sucursals de Barcelona.