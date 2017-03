La Politècnica de Manresa exhibeix al Mobile World Congress els bacteris que 'mengen' mòbils

La investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa per reaprofitar els metalls que hi ha en un mòbil en desús utilitzant bacteris ha cridat l´atenció dels organitzadors del Mobile World Congress (MWC), que es va clausurar ahir a Barcelona. Tant, que van convidar els responsables del projecte a exposar-lo al certamen. Va ser dimecres. L´exposició la va fer el doctor en enginyeria química i professor de la UPC a Manresa Antoni Dorado. També hi va assistir Eva Benzal, que fa la seva tesi doctoral sobre aquest tema.

La xerrada es va fer a un nou espai del MWC anomenat NEXTech Lab. La mateixa organització del congrés el presenta com un punt per mostrar la «tecnologia de la pròxima generació», «les empreses amb visió de futur» i la «innovació» en l´ecosistema de la tecnologia mòbil. L´assistència és gratuïta per a tots els assistents al congrés però l´espai està limitat a una cinquantena de places. Per als organitzadors del MWC, el NEXTech dóna una «visió de la tecnologia d´avantaguarda del futur». S´hi han exposat drons, projectes de realitat virtual i augmentada, robòtica, computació cognitiva o intel·ligència artificial.



Tota una experiència



Per a Dorado ha sigut tota una experiència. «El congrés mou molta gent, hi ha molta tecnologia i avantguarda. Ha sigut molt interessant i la part nova és que comencin a parar atenció a temes de sostenibilitat i medi ambient». L´investigador comenta que «em pensava que em sentiria fora de lloc perquè vendre mòbils o aplicacions no té res a veure amb nosaltres, però ha passat el contrari». Destaca que «ens hagin donat l´oportunitat d´explicar el que estem fent en recerca i posar en valor aquesta feina que molta gent desconeix».

La invitació per participar al MWC la van rebre fa unes setmanes, ha explicat Dorado a Regió7. «No sé on ho van veure però es van posar en contacte amb nosaltres. Ens van demanar en què consistia la investigació, que els va semblar interessant, i si podíem fer-ne una presentació». Afirma que van quedar sorpresos perquè el projecte científic que desenvolupen està relacionat amb l´impacte que generen els mòbils. No els hauria sorprès tant rebre una invitació per assistir a unes jornades sobre tractament de residus.



Reciclar de forma amigable



«Valorització dels telèfons mòbils en desús mitjançant la recuperació de metalls valuosos amb microorganismes». Aquest és el títol de la conferència que va pronunciar Dorado i que resumeix en poques paraules el treball d´investigació que es porta a terme a la Politècnica de Manresa.

La idea és recuperar els metalls que hi ha als aparells mòbils i també als ordinadors en desús per poder-los reutilitzar. Aquest procés es fa amb microorganismes que, en condicions controlades, s´alimenten de materials que eliminen tot allò que no serveix, i permet recuperar metalls com el coure, la plata o l´or, i tornar-los a utilitzar. Fer-ho amb microorganismes garanteix el respecte al medi ambient perquè no s´utilitzen productes químics, i també hi ha un important estalvi energètic. És una forma amigable de reciclar mòbils, afirma Dorado.

Segons explica, també s´aconsegueix un doble objectiu. Per una banda, no dependre dels productors d´aquests metalls i, per l´altra, reduir l´impacte ambiental que generen els residus electrònics. Actualment es produeixen al món 42 milions de tones de deixalles electròniques.