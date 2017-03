Althaia té menys llista d'espera quirúrgica que l'Hospital de Vic

El 2016 es va tancar a la Catalunya Central amb un total de 10.454 persones en llista d'espera quirúrgica, gairebé un 16% més que el 2015, any en què la llista va sumar 9.033 persones. Tot i això, s'ha reduït gairebé un 18% la llista de les persones que esperen una de les operacions garantides –cirurgia cardíaca, oncològica, cataractes, maluc i genoll-. Per contra, la llista d'espera de les operacions no garantides com les hèrnies, els galindons, les varius o els tendons, ha crescut un 26,7%.

Pel que fa als quatre hospitals de referència del territori, el que presenta una llista d'espera de procediments quirúrgics més elevada és el Centre Hospitalari de Vic amb 4.030 pacients; seguit d'Althaia (Manresa) amb un total de 3.926 persones a la llista; l'Hospital d'Igualada amb 2.144 pacients; i l'hospital Sant Bernabé de Berga amb 354 pacients en llista d'espera. Cal recordar que la Fundació Althaia de Manresa tenia 4.045 pacients en llista d'espera per ser intervinguts quirúrgicament el 31 de desembre del 2015

Pel que fa a la tipologia d'intervencions, durant el 2016 un total de 66 pacients de la Catalunya Central van esperar-se per una intervenció vinculada a processos oncològics i 1.764 persones estaven apuntades a la llista per una intervenció de cataractes i pròtesi de genoll i maluc.

A la regió sanitària de les comarques centrals no es practiquen les intervencions de cirurgia cardíaca. Pel que fa les intervencions no garantides, la llista de pacients el 2016 va sumar 8.624 persones, mentre que el 2015 era de 6.803.

Pel que fa al temps d'espera dels pacients en les intervencions no garantides, el 2016 el temps mig es va situar als 159 dies, mentre que el 2015 era de 146 dies.

D'altra banda, la dada va millorar en les operacions garantides de cirurgia de cataractes, maluc i genoll, ja que, mentre el 2015 el temps d'espera era de 111 dies, la xifra es va situar als 78 dies d'espera el desembre de 2016. Pel que fa a les operacions de cirurgia oncològica, la diferència entre el 2015 i el 2016 és de dos dies (23 dies d'espera el 2015, mentre que el 2016 els dies d'espera van ser 25).