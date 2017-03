«Remenar contenidors és l'única manera que tinc per guanyar uns quants euros»

Remenar les escombraries, per a molts, és una sortida a la desesperada, l'única manera de poder subsistir unes setmanes més a la ciutat. L'Ibrahim fa escassos mesos que ha arribat a Manresa procedent d´una localitat del nord del Marroc.

Dedica la major part del seu temps a anar amb la furgoneta de contenidor a contenidor buscant principalment ferralla, però també carrega al vehicle cartró o qualsevol objecte que cregui que té algun mínim interès per a empreses o que algun particular que conegui li pugui vendre.

«No trobava feina i és l´única manera que tinc per guanyar uns quants euros», explica, resignat, l´Ibrahim. Normalment, si veu algú a prop d'un contenidor, s'acosta a preguntar si tenen ferralla. Els veïns, quan observen l'Ibrahim revisar les bosses de la brossa, si tenen algun objecte o material que no fan servir, l´hi donen.

L´Andrei fa un mes que va ater-rar a Manresa provinent d´una població d´Ucraïna. Al llarg de la setmana ajuda, de tant en tant, un amic seu fent petites feines, sobretot, reparacions de vehicles. Quan no li està donant un cop de mà, també destina una bona part del seu temps a buscar objectes entre les bosses de les escombraries. Té clar que vol quedar-se a Catalu-nya i espera trobar una altra feina les pròximes setmanes.

El somni d´una feina estable

Moltes persones que remenen les escombraries tenen por que els vegi la Policia Local. Normalment, els agents no els solen cridar l'atenció si revisen els contenidors de rebuig.

En canvi, els contenidors de recollida selectiva estan més vigilats pels cossos de seguretat perquè es tracta de materials que entren dintre la cadena de reciclatge d´una correcta gestió dels residus.

L´Ibrahim desitja cada dia deixar enrere aquesta ocupació que té de revisar la brossa i poder trobar feina tan aviat com sigui possible. «El meu somni és trobar una feina estable. No patiria tant per poder alimentar correctament els meus fills».