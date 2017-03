Un viatge creatiu de 5.000 quilòmetres

U viatge en tren de 5.000 quilòmetres de Barcelona a París i Londres; 36 participants repartits en dotze equips de tres persones cadascun. El repte, inventar una aplicació mòbil relacionada amb la salut, l'aigua, les smart city o la tecnologia aplicada a les finances. I, entre els dreamers, dos manresans: Gemma Ferrer i Esteve Pla. La presentació dels projectes al jurat es va fer en un speach de cinc minuts a la nòria mirador de Londres (London Eye).

L'aplicació inventada per Ferrer –que treballa a Danone– i el seu equip va guanyar en la categoria de salut. Mealing és una plataforma d'entrega de menjar a casa en funció de les necessitats nutricionals, preferències i objectius de cada persona. L'enginy de Pla, que fa segon de batxillerat a La Salle Manresa, va ser escollit per votació popular, de manera que, de tornada, el van presentar al Mobile World Congress davant dels inversors juntament amb les quatre aplicacions guanyadores. SmartDog és un collar intel·ligent per a mascotes per poder-hi interactuar pensant en la gent gran. Per exemple, per avisar l'amo del gos que s'ha de prendre una pastilla fent que el collar es posi de color blau.

Els participants al viatge Imagine Express hi van arribar dels patrocinadors, per selecció i, en el cas de Pla, que ha definit l'experiència de «brutal», com a premi en un concurs acadèmic.