La Carnavalada de Manresa intenta treure pit

Igual que les feministes que es van veure a la rua manifestant-se contra Donald Trump, la Carnavalada de Manresa també va intentar treure pit ahir en la seva quarta edició. Encara està molt lluny de competir amb els carnavals d'alguns pobles de la Catalunya Central, com els d'ahir a Avinyó i a Gironella (que van tornar a ser multitudinaris), però els organitzadors del Carnaval manresà confien que, any rere any, s'acabi de consolidar. «Costa de fer-ho, però, després de quatre anys, hem vist que anem en augment», valorava ahir al vespre un dels seus organitzadors, Manel Iglesias, de l'entitat Xàldiga.



Entre 800 i un miler de persones, segons l'organització, van participar en la rua, de mitjana al llarg de la tarda. La participació de carrosses (dues) i de comparses (sis) va ser mínima, però això no va impedir els centenars de participants gaudir de la cercavila pel centre de la ciutat, que obria la carrossa del rei Carnestoltes i que tancava la de la Karla Show, que amb la seva poderosa veu i la música a tot drap s'encarregava de mantenir ben viva la gresca.



Com en tots els altres carnavals, la rua manresana també va tenir el seu Trump, que va estar bevent cervesa (d'una marca catalana) al llarg de la cercavila i que llançava a l'aire feixos de bitllets de 100 euros (que potser havia tret de la rentadora, ja que s'havien enxiquit). Durant tota la rua, el president dels Estats Units va estar envoltat d'escortes, que el protegien dels indignats manifestants que protestaven contra les seves polítiques xenòfobes i ultraconservadores, des de mexicans amb el clàssic barret fins a feministes amb els pits (de plàstic) a l'aire.



Trump i el seu seguici potser van ser l'estrella de la rua, però, pel que fa a vistositat, van guanyar-los els pirates de l'Agrupació Cultural del Bages, que anaven acompanyats d'un vaixell com a carrossa. Durant la rua, també es van poder veure comparses de fitxes de dòmino, de Pacman (amb els seus comecocos i els seus fantasmes) i de submarinistes.



En total, unes cent persones van participar en alguna de les comparses o carrosses del seguici, que van estar acompanyats d'un bon nombre de disfresses individuals, moltes de les quals portaven famílies senceres. De fet, malgrat que el Carnestoltes infantil no és fins diumenge vinent, ahir molts pares i mares ja van portar els seus nens i nenes a fer el primer tast a la Carnavalada.



Al punt de les 6 de la tarda, la rua va sortir de la plaça dels Infants i va començar a baixar per la Muralla. Tres batucades es van encarregar d'amenitzar la cercavila durant tota la tarda: les de Xàldiga i les de les entitats santjoanenques Els Reis del So i les Vilatocades. El seguici de disfresses va continuar per un lateral del Passeig, va arribar a la plaça de Crist Rei i va continuar pujant per la prolongació d'Àngel Guimerà. A continuació, va seguir el recorregut pel carrer de Carrasco i Formiguera i va continuar pels carrers Súria i Font del Gat, fins arribar a l'Abat Oliba, al davant del bar Cal Xavi, on es va celebrar el final de festa i hi va haver xocolata calenta per a tothom.



L'entrega de premis va ser salomònica: totes les comparses i les car-rosses van ser guardonades. La novetat d'enguany va ser el premi a la millor mascota: va guanyar un gos que el seu propietari el va disfressar molt elegantment d'aranya. Aquest any no hi va haver premi a la millor disfressa individual.



Després de la rua de la Carnavalada d'ahir, la propera cita serà la de diumenge que ve, amb el Carnestoltes infantil, en què s'espera la participació d'unes 3.000 persones, i que ja arribarà a la 39a edició. En aquesta ocasió la temàtica serà el món dels còmics. Com a les últimes edicions, hi haurà una nombrosa participació de comparses d'associacions de mares i pares d'alumnes de Manresa, grups d'esplai i entitats infantils. També hi haurà batucada, grups de música popular i un ball per a tothom al final. Divendres passat a la nit, la festa ja va ser encetada pel Carnabars.