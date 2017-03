La Comissió del 8M bateja com a Mercè Angla la nova plaça del carrer de la Mel

El nou solar obert al públic entre el carrer de la Mel i el d´Urgell no tenia nom, però les associacions feministes i anticapitalistes de Manresa que integren la Comissió 8M l´han batejat com a plaça Mercè Angla. Les entitats que conformen la comissió han celebrat avui, diumenge, el dia de la dona treballadora amb un recital poètic, un vermut i una arrossada popular. Una cinquantena de persones han participat en les activitats del migdia. A la tarda ha tingut lloc una representació del teatre antirumors.

Integrants de la comissió han col·locat dues plaques simbòliques al solar amb el nom de Mercè Angla, que va esdevenir dels puntals de l´Associació de Veïns del Barri Vell quan es va formar, al 1976, i va treballar per a la rehabilitació del centre històric amb l´objectiu de que es creessin escoles bressol i donar servei a les persones grans.

La Comissió del 8M també van recordar que dimecres 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, hi ha convocada una manifestació a 2/4 de 8 del vespre, que sortirà de la Benplantada.