Un exgerent de Sant Joan de Déu de Manresa, entre els 'dos-centsmileuristes' de TMB

L'exgerent de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa Constantí Serallonga va ser un dels tres directius dos-centsmileuristes de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona durant la crisi, que va obligar a prendre mesures com congelar quatre anys els sous de la plantilla i elevar el seu endeutament.

Segons publica La Vanguardia, les dades lliurades per TMB només revelen una anualitat del salari de Serrallonga, just abans d'abandonar l'empresa el 2008 per fitxar per la multinacional de transports Tradisa, del grup d'empreses financer Agora Invest. Després de tres anys en el sector privat va tornar al sector públic com a gerent del consistori de Xavier Trias. Des de desembre de 2015 és el nou director general de Fira de Barcelona.

El rotatiu situa Serrallonga entre la vintena de càrrecs que conformen els dos màxims òrgans de direcció de Transports Metropolitans de Barcelona i que van cobrar una mitjana de 133.700 euros bruts anuals en plena crisi.

Entre els millors pagats, a banda de Serrallonga hi va haver l'exalcalde de Gavà durant 20 anys i exdiputa Dídac Pestaña (PSC) i el exgerent de l'UAB Albert Busquets Blay. Aquestes tres persones haurien cobrat el doble que el sou assignat a l´alcalde o alcaldessa de Barcelona.

La publicació dels sous dels directius de TMB és una demanda que els sindicats de metro i bus de Barcelona fan des de fa anys. De fet, va ser l´escull de les negociacions de la vaga de transport públic que es va fer durant el Mobile World Congress de l´any passat. Aquest diumenge, La Vanguardia els ha publicat després d´un any d´investigació i d´una autèntica gimcama burocràtica. Unes dades que, segons la Llei de Transparència de la Generalitat, haurien de ser del tot públiques.

La informació dóna dades sobre la vintena d'integrants del Consell de Direcció i la Comissió Executiva al llarg de la crisis durant la què s'han succeït tres governs municipals a Barcelona: Jordi Hereu (PSC-ICV), Xavier Trias (CiU) i Ada Colau (BComú-PSC).

Serrallonga va ser un dels 18 detinguts per la Guàrdia Civil el passat 4 de febrer en el marc d'una operació contra el suposat finançament il·legal de CDC (l'anomenat cas 3%). L'exdirector-gerent de l'antic Hospital General de Manresa entre els anys 1998 i 2002 és actualment director de Fira de Barcelona i va ser gerent de l'Ajuntament de Barcelona durant l'etapa de govern de Xavier Trias (CiU).

La Guàrdia Civil va acudir al domicili de l'exdirector de l'Hospital General de Manresa, Constantí Serrallonga, al qual va detenir durant el registre de l'habitatge, on buscaven documentació de la seva etapa com a gerent del consistori de Barcelona entre el 2011 i el 2015, quan l'alcalde de la capital catalana era Trias.

Un cop finalitzat el registre, Serrallonga va quedar en llibertat. En total es van practicar una quinzena de detencions i una vintena de registres.

Serrallonga va treballar a l'Hospital General de Manresa entre el 1989 i el 2002, primer com a cap d'administració i els últims quatre anys com a director-gerent. Va viure i participar directament en l'etapa més convulsa de les fusions sanitàries. Primer entre Sant Joan de Déu i l'hospital de Sant Andreu, i va marxar quan ja estava lligada i s'estava posant en marxa la del llavors Hospital General, l'actual Sant Joan de Déu, i el Centre Hospitalari.