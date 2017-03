Més de 5.100 persones prenen part de la Transèquia. Busca't a les fotos

Un total de 5.134 persones, incloent en aquesta xifra més de 300 voluntaris, han participat aquest diumenge en la 33a edició de la Transèquia, la popular marxa que ressegueix la sèquia entre Balsareny i el parc de l'Agulla de Manresa, segons dades de l'organització.

La xifra és lleugerament inferior a la de l'any passat (que va ser de 5.460 participants en total), fet que l'organització atribueix a les previsions de mal temps. Finalment, ha fet fred i vent però, malgrat tot, ha lluït el sol durant una bona part del matí, la qual cosa ha contribuït que la Transèquia hagi estat ben reeixida.

Segons dades de l'organització, la majoria de participants, 3.436, han fet la Transèquia caminant (o bé fent el recorregut sencer de 22,5 quilòmetres des de Balsareny, o fent-lo per trams, des de Sallent o Santpedor).

Un total de 1.014 persones han fet la Transèquia en bicicleta, i 159 més l'han fet corrent. Tres persones l'han fet en la modalitat de handbike. En total, la suma de participants que han fet la Transèquia a peu, corrent o en bicicleta ha estat de 4.612.

Per segon any consecutiu, per animar la jornada, al parc de l'Agulla s'ha celebrat la Minitransèquia, amb nombroses activitats per a nens i nenes. El nombre de participants, en aquest cas, ha estat de 222.